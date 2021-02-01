صلاح يرجح كفة ليفربول على وست هام في إنجلترا

الفرعون المصري لا يحب تقنية الفيديو

لندن ـ وكالات:

اقتنص حامل اللقب ليفربول فوزا ثمينا على مضيفه وست هام يونايتد 3-1 ضمن الجولة 21 من الدوري الإنجليزي. وسجل النجم المصري محمد صلاح هدفين في الدقيقتين (57 و68)، قبل أن يضيف جورجينيو فينالدوم الهدف الثالث (84)، فيما أحرز كريج داوسون هدف وست هام الوحيد في الدقيقة 87.

ورفع ليفربول رصيده بهذا الفوز إلى 40 نقطة، ليرتفي للمركز الثالث بفارق نقطة واحدة وراء الثاني مانشستر يونايتد، فيما بقى رصيد وست هام 35 نقطة في المركز الخامس.وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصاءات، فإن ليفربول حقق 4 انتصارات خارج ميدانه في البريميرليج هذا الموسم، والمصادفة أنها جاءت جميعًا على حساب أندية لندنية (تشيلسي – كريستال بالاس – توتنهام – وست هام).. وأشارت إلى أن ليفربول بات أول فريق في تاريخ البريميرليج، يحقق أول 4 انتصارات خارج ميدانه في الموسم على أندية لندنية.

وبات وست هام الضحية المفضلة لصلاح في البريميرليج وفي مسيرته عمومًا، بعد أن أصبحت شباكه الأكثر تلقيًا للأهداف من قبل الفرعون المصري.وبحسب شبكة «سكواكا» للإحصائيات، فإن صلاح سجل في شباك وست هام 9 أهداف، منذ انتقاله للعب في البريميرليج.

وأشارت إلى أن صلاح بات خامس لاعب أفريقي يصل إلى حاجز 90 هدفًا في البريميرليج، بعد الرباعي ديدييه دروجبا (104)، أديبايور (97)، ياكوبو (95) وماني (91 هدفًا).. أما شبكة «سكاي سبورتس»، فقد أشارت إلى أن صلاح هو أكثر لاعبي ليفربول تسجيلًا للأهداف في شباك وست هام على الإطلاق، ويليه ستيفين جيرارد ومايكل أوين، برصيد 7 أهداف.كما أقرت شبكة «أوبتا» للإحصائيات، بأن صلاح سجل 20 هدفًا أو أكثر في الموسم، خلال 4 مواسم متتالية مع ليفربول، ليصبح أول لاعب يحقق هذا الرقم منذ إيان راش، الذي سجل 20 هدفًا أو أكثر خلال موسم واحد في 6 مواسم متتالية، في الفترة من 1981، وحتى 1987.

وزادت، أن صلاح طوال 21 مباراة بالبريميرليج بدأ فيها في غياب ساديو ماني، ساهم في 29 هدفًا، حيث سجل 20، وصنع 9.وأصبح في رصيد صلاح الآن 15 هدفًا في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، ليتساوى مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، في ترتيب هدافي الدوريات الخمس الكبرى، بعد روبرت ليفاندوفسكي (24 هدفًا)، وأندري سيلفا (16 هدفًا).

عبر نجم ليفربول، محمد صلاح، عن سعادته بقيادته فريقه وسجل صلاح هدفين في اللقاء، ليعزز صدارته لهدافي الدوري برصيد 15 هدفا، علما بأن جورجينيو فينالدوم سجل الهدف الثالث.

وقال الدولي المصري، خلال تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: «فوز جيد لنا اليوم، وانتصار ثان على التوالي خارج الملعب».

وواصل: «إنهم (وست هام) فريق صعب، وخاضوا مباراة جيدة، سجلت بعض الأهداف أمامهم.. يجب أن نواصل الفوز، كانت مسؤولية كبيرة (في غياب ساديو ماني وروبرتو فيرمينو عن التشكيل الأساسي)».. وعبر صلاح عن رأيه في تقنية الفيديو، قائلا: «لا أحب الفار، إنها تقتل متعة كرة القدم في رأيي.. في بلدان أخرى بمنحون المهاجم مسافة أكبر (عند احتساب التسلل)، لا أريد أن يتم تغريمي.. لكن رأيي هو أنني لا أحب هذه التقنية». وختم بالقول: «إذا أردت التتويج بلقب الدوري، عليك الفوز بكل مباراة.. السيتي كان يعاني في بداية الموسم، ثم عانينا نحن في المباريات القليلة الماضية».