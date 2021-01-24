  • الأحد , 24 يناير 2021
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • انتقادات نيابية لتخصيص 16 تريليون للكهرباء: التجهيز ساعتين فقط

انتقادات نيابية لتخصيص 16 تريليون للكهرباء: التجهيز ساعتين فقط

شؤون عراقية
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لجنة الاقتصاد تكشف حوارات جديدة مع الإقليم لحسم مشروع الموازنة

بغداد – وعد الشمري:
انتقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، أمس الأحد، تخصيص 16 تريليون دينار لوزارة الكهرباء رغم أن التجهيز اليومي لعموم المحافظات لا يتجاوز ساعتين، كاشفة عن انطلاق حوارات مع إقليم كردستان لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الموازنة.
وقالت عضو اللجنة النائبة ميادة النجار في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “الموازنة ترسم إستراتيجية الدولة المالية، والمناقشات مستمرة بين اللجان المختصة للتوصل إلى أرقام واقعية لعمل الوزارات بخلاف ما تتضمنه المشروع الحكومي”.
وأضافت النجار، أن “مبالغ كبيرة تم وضعها في المشروع لا يمكن الإبقاء عليها”، منوهة إلى “تخصيص 44 تريليون دينار لنشاطات الدولة، و 16 تريليون دينار لوزارة الكهرباء، رغم أن التجهيز اليومي لا يتجاوز الساعتين”.
ولفتت، إلى أن “نحو 22 تريليون دينار خصصت بين وزارتي الداخلية والدفاع، و16 تريليون دينار لوزارة النفط، مع ذلك فأن العجز أيضاً ما زال كبيراً وهو 71 تريليون دينار”.
وبينت النجار، أن “الخلافات على الموازنة لا تتوقف عند التخصيصات، فهناك حوارات سوف تنطلق الأسبوع الحالي بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بشأن القانون”.
وأوضحت، أن “وفداً من الإقليم سيزور بغداد خلال يومين، ويلتقي جميع الجهات ذات العلاقة ومهمته التباحث حول الحصص والتخصيصات”.
أوردت النجار، أن “سعياً كبيراً يتم بذله من اللجان المعنية في مجلس النواب لعرض الموازنة للتصويت خلال الشهر الحالي، وعدم ترحيلها إلى أبعد من ذلك”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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