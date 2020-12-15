نادي الجيش يؤسس رابطة لمدربي فرق الألعاب الرياضية

بغداد ـ الصباح الجديد:

في خطوة ايجابية وبدعم إدارة النادي والهيئة العامة، تأسست في نادي الجيش الرياضي رابطة تضم جميع المدربين العاملين في فرق النادي للألعاب الرياضية المختلفة، ومهمة الرابطة ستكون دعم ومساندة المدربين والعمل على تطوير قدراتهم الفنية واشراكهم في الدورات المتقدمة بما يسهم في تسجيل المزيد من النجاحات لفرق نادي الجيش الرياضي.

والرابطة ستجري في الايام المقبلة انتخابات لاختيار رئيسها والهيئة الإدارية، ونادي الجيش يعتمد العديد من الألعاب الرياضية، حيث يسمى «أولمبية مصغرة» نظرا لكثرة الألعاب الرياضية «جماعية او فردية» التي تنضوي تحت لوائه، باشراف ملاكات تدريبية خبيرة واكاديمية.

وتعد هذه الخطوة نقطة إيجابية في عمل النادي الذي يملك مقومات عدة ويضم في صفوفه عشرات الابطال في شتى الألعاب الرياضية.