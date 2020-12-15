أربعة شعراء يتقاسمون المراكز الثلاثة الأولى لجائزة النفري

متابعة الصباح الجديد:
أعلنت اللجنة المنظمة لـ (جائزة النفري للشعراء الشباب لعام 2020 / دورة الشاعر الراحل حبيب النورس)
والتي تصدر عن مجلة الدروايش في ألمانيا ، عن أسماء أصحاب المراكز الثلاث الاولى.
وأكد رئيس تحرير مجلة الدراويش الشاعر هلال كوتا ، أن اللجنة المنظمة للجائزة التي ترعاها (مجلة الدروايش التابعة لدار الدراويش للنشر والترجمة) واللجنة التحكيمية للجائزة ، اعلنت اليوم الثلاثاء 15/ كانون الأول سبتمبر/2020 عن اصحاب المراكز الثلاث الأولى ، حيث بلغ عدد الفائزين اربعة شعراء تقاسموا المراكز الثلاث الأولى وجاء في المركز الاول ( ما تشظى من نشيد الكوخ) للشاعر السينغالي محمد الأمين جوب ، وحل في المركز الثاني ( ما ناهز الأسى ) للشاعر العراقي حيدر خشان ياسين ، فيما تقاسم المركز الثالث ( عندما يختلف طعم النهايات) للشاعر الموريتاني محمد يحيى ولد الحسن ، والمركز الثالث مكرر (ذاكرة الرقص) للشاعر الموريتاني سيد محم صالح.
واشار كوتا إلى « أن الجهد الذي بذلته لجنة التحكيم على مدار الأشهر الماضية كان كبيراً ومحط تقدير. وإحترام للمهنية العالية والأمانة والحرفية في التأمل مع اضرب الشعر الثلاث ومنذ اول يوم لوصول الأعمال المشاركة، وتألفت لجنة التحكيم من الدكتور الشاعر حسن عبد راضي من العراق / رئيسا وعضوية الدكتور الناقد احسان التميمي / العراق ، والشاعر أحمد الشايب / تونس ، والشاعر والمترجم رائد أنيس الجشي / المملكة العربية السعودية ، والدكتور الشاعر رضا السيد جعفر / العراق ، والدكتورة الناقدة خولة الزلزولي/ المملكة المغربية. ونوه الى أن اللجنة المنظمة منذ أن وصلتها الاعمال المشاركة والتي بلغتْ تسعة وثلاثين مجموعة شعرية من
مختلف الدول العربية ووصل منها للقائمة الطويلة 11 مجموعة شعرية وبعدها القائمة القصير والتي ضمت 7 مجاميع شعرية حتى وصولها للنتائج النهائية تعاملت بمهنية وحرفية علية ودقة في الالتزام بالمواعيد التي حددتها اللجنة المنظمة وأن النتائج كانت متقاربة والتنافس على أشده رغم خروج بعض المجاميع منذ الوهلة الأولى ومنها ( بتهوفن وصيد الجماجم ) و(فاكهة الثورة) الى أن وصول القائمة القصيرة هو الذي سهل الأمر واتضحت الرؤية وتم اعلان النتيجة النهائية.
: من جانبه قال مدير دار الدراويش للنشر والترجمة الشاعر والمترجم بدر السويطي
: إيمانا منا دار الدراويش للنشر و الترجمة بدعم المواهب الشابة في العالم العربي، نظمنا جائزة النفري لتشجيع و تحفيز الشعراء الشباب وتبني مواهبهم وهذا ليس بالجديد علينا كدار نشر فقبلها قُمنا بالتكفل بطباعة منجز الكثير الشباب وعلى نفقتنا الخاصة إيماناً منا برعاية المواهب التي تحتاج الى رعاية وتشجيع ونوه السويطي « نحن حريصون على الإيفاء بوعدنا الذي قطعناه مع المسابقة والفائزين واننا نؤكد هذا الالتزام بنشر الكتب و إرسالها للفائزين بموعدها المُحدد ومن اليوم سوف يكون هنالك العمل على اكمال وطباعة الاعمال الفائزة وفق ما يرتضيه الوقت الراهن والتزامات الدار.