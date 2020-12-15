أربعة شعراء يتقاسمون المراكز الثلاثة الأولى لجائزة النفري

متابعة الصباح الجديد:

أعلنت اللجنة المنظمة لـ (جائزة النفري للشعراء الشباب لعام 2020 / دورة الشاعر الراحل حبيب النورس)

والتي تصدر عن مجلة الدروايش في ألمانيا ، عن أسماء أصحاب المراكز الثلاث الاولى.

وأكد رئيس تحرير مجلة الدراويش الشاعر هلال كوتا ، أن اللجنة المنظمة للجائزة التي ترعاها (مجلة الدروايش التابعة لدار الدراويش للنشر والترجمة) واللجنة التحكيمية للجائزة ، اعلنت اليوم الثلاثاء 15/ كانون الأول سبتمبر/2020 عن اصحاب المراكز الثلاث الأولى ، حيث بلغ عدد الفائزين اربعة شعراء تقاسموا المراكز الثلاث الأولى وجاء في المركز الاول ( ما تشظى من نشيد الكوخ) للشاعر السينغالي محمد الأمين جوب ، وحل في المركز الثاني ( ما ناهز الأسى ) للشاعر العراقي حيدر خشان ياسين ، فيما تقاسم المركز الثالث ( عندما يختلف طعم النهايات) للشاعر الموريتاني محمد يحيى ولد الحسن ، والمركز الثالث مكرر (ذاكرة الرقص) للشاعر الموريتاني سيد محم صالح.

واشار كوتا إلى « أن الجهد الذي بذلته لجنة التحكيم على مدار الأشهر الماضية كان كبيراً ومحط تقدير. وإحترام للمهنية العالية والأمانة والحرفية في التأمل مع اضرب الشعر الثلاث ومنذ اول يوم لوصول الأعمال المشاركة، وتألفت لجنة التحكيم من الدكتور الشاعر حسن عبد راضي من العراق / رئيسا وعضوية الدكتور الناقد احسان التميمي / العراق ، والشاعر أحمد الشايب / تونس ، والشاعر والمترجم رائد أنيس الجشي / المملكة العربية السعودية ، والدكتور الشاعر رضا السيد جعفر / العراق ، والدكتورة الناقدة خولة الزلزولي/ المملكة المغربية. ونوه الى أن اللجنة المنظمة منذ أن وصلتها الاعمال المشاركة والتي بلغتْ تسعة وثلاثين مجموعة شعرية من

مختلف الدول العربية ووصل منها للقائمة الطويلة 11 مجموعة شعرية وبعدها القائمة القصير والتي ضمت 7 مجاميع شعرية حتى وصولها للنتائج النهائية تعاملت بمهنية وحرفية علية ودقة في الالتزام بالمواعيد التي حددتها اللجنة المنظمة وأن النتائج كانت متقاربة والتنافس على أشده رغم خروج بعض المجاميع منذ الوهلة الأولى ومنها ( بتهوفن وصيد الجماجم ) و(فاكهة الثورة) الى أن وصول القائمة القصيرة هو الذي سهل الأمر واتضحت الرؤية وتم اعلان النتيجة النهائية.

: من جانبه قال مدير دار الدراويش للنشر والترجمة الشاعر والمترجم بدر السويطي

: إيمانا منا دار الدراويش للنشر و الترجمة بدعم المواهب الشابة في العالم العربي، نظمنا جائزة النفري لتشجيع و تحفيز الشعراء الشباب وتبني مواهبهم وهذا ليس بالجديد علينا كدار نشر فقبلها قُمنا بالتكفل بطباعة منجز الكثير الشباب وعلى نفقتنا الخاصة إيماناً منا برعاية المواهب التي تحتاج الى رعاية وتشجيع ونوه السويطي « نحن حريصون على الإيفاء بوعدنا الذي قطعناه مع المسابقة والفائزين واننا نؤكد هذا الالتزام بنشر الكتب و إرسالها للفائزين بموعدها المُحدد ومن اليوم سوف يكون هنالك العمل على اكمال وطباعة الاعمال الفائزة وفق ما يرتضيه الوقت الراهن والتزامات الدار.