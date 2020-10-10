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مسابقة دار “علي بن زيد” في الكتابة المسرحيّة

ثقافة
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متابعة الصباح الجديد:

قامت دار علي بن زيد للطباعة والنّشر بمناسبة اليوم العالمي للمسرح 27 مارس، بإطلاق مسابقة في النص المسرح، وفي عزّ انتشار جائحة كورونا تحت شعار ( المسرح مرآة الحياة ) ، مساهمة منها في تشجيع المبدعين في المجال المسرحي في جمهورية الجزائر العربية، وتحفيزهم على مزيد من العطاء. وبسب ظروف الجائحة تم تمديد آجال المسابقة إلى غاية أواخر شهر جويلية (تموز) 2020 ،و وصلت إلى الدّار مجموعة من المشاركات في حقل كتابة النّص المسرحي.

أحيلت هذه النّصوص على لجنة التحكيم، التي تألّفت من الأساتذة : إبراهيم نوال ( أكاديمي ، أستاذ في المسرح – الجزائر) رئيسا، محمّد الدّخيسي ( (دكتور في النقد ،مسرحي  – المغرب ) عضوا، نور الدّين بن بوبكر (روائي، مترجم و مسرحي- تونس) عضوا، عبد الله لالي (قاص وكاتب – الجزائر) عضوا، شكري شرف الدّين (قاص و مترجم -الجزائر) عضوا ،علي العبادي ( مؤلف و مخرج مسرحي- العراق) عضوا ومقرّرا .

بعد أن قامت لجنة التحكيم بقراءة هذه النّصوص وتقييمها ،وصلت إلى جملة من التوصيّات هي كالتالي:

– على الدّار الراعية للمسابقة أن تأخذ بعين الاعتبار آليات المشاركة، في مجال كتابة النّصّ المسرحي، على صعيد عدد الصّفحات وحجم الخطّ ، وعدد الكلمات.

– مراعاة اللغة العربية من قبل المشاركين.

– تؤكد على ضرورة الثقافة العامة، والمسرحية لدى المشاركين ،وضرورة قراءة النّص المسرحي الكلاسيكي والحديث ،مع ضرورة الكتابة بلغة سلسة لا تكلّف فيها في إيصال المعنى المراد.

– الاهتمام بخصائص النّص المسرحي من تكتيك قراءة النّص المسرحي.

أما فيما يخصّ النّص الفائز فهو نصّ يحمل عنوان ( سلطان البايلك ) للكاتب عبد الرزاق معلم.  علما أن دار علي بن زيد للطباعة و النّشر تلتزم بطبع النّص الفائز على نفقتها الخاصّة، كما وعدت في إعلان المسابقة.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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