مسابقة النفري تُعلن إغلاق باب قبول المشاركات

متابعة ـ الصباح الجديد:

أعلنت مجلة الدراويش عن إغلاق باب المشاركات في مسابقة النفري للشعراء الشباب رسمياً بمشاركة واسعة لمختلف شعراء الوطن العربي.

وأكد رئيس تحرير مجلة الدراويش الشاعر هلال كوتا « كان يوم أمس الموافق 15/ أيلول – سبتمبر هو اخر يوم تم تحديده من قبل اللجنة المنظمة للمسابقة لإستلام مشاركات الشعراء الشباب في الوطن العربي وسوف تباشر لجنة التحكيم مهام عملها ابتداءً من الاسبوع المقبل تمهيداً للإعلان عن القائمة الطويلة وفق الشروط التي وضعتها.

وقال كوتا :

أن عدد المشاركات لهذه الدورة فاقت حجم تصورنا وجاءت المشاركات بنسب عالية وهذا دليل على الاهمية التي مازال يحظى بها الشعر العربي وسعي الشعراء الشباب الى طرح نتاجهم الأدبي .

وأضاف: سوف تباشر لجنة التحكيم مهامها ابتداءً من الاسبوع المقبل تمهيداً للإعلان عن القائمة الطويلة للمسابقة وصولاً الى موعد إعلان نتائج المسابقة والذي سيكون في شهر كانون الاول – ديسمبر من هذا العام.

ونوه الى أنه من المؤمل ان تكون الدورة المقبلة لمسابقة النفري شاملة لكل صنوف الأدب من رواية وقصة قصيرة ونقد ومسرح وترجمة ، نظراً للطلبات الكثيرة التي وصلت للمجلة تطالب بفتح المسابقة على ضروب الادب المتنوعة وكذلك إحتضان اكبر عدد من المبدعين الشباب.

يُذكر ان مسابقة النفري التابعة لمجلة الدراويش أعلنت عن فتح باب قبول المشاركات في الخامس عشر من شهر تموز / يوليو لعام 2020.