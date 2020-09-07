بلجيكا تتصدر المجموعة الثالثة.. وفوز قاتل لإنجلترا أمام أيسلندا

مبابي يعبر بفرنسا عقبة السويد في دوري الأمم الأوروبية

العواصم ـ وكالات:

حقق المنتخب الإنجليزي فوزا في غاية الصعوبة على مضيفه الأيسلندي (1-0)، مساء أول أمس ، بافتتاح مشواره في مسابقة دوري الامم الأوروبية. وأحرز رحيم سترلينج هدف المباراة الوحيد، من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وحققت بلجيكا فوزا سهلا (2-0) على مضيفتها الدنمارك، بفضل هدف في كل شوط، عن طريق جيسون ديناير ودريس ميرتنز، ضمن المجموعة ذاتها..وبدأ عهد كاسبر هولماند كمدرب للدنمارك بطريقة سيئة، عندما وضع ديناير الفريق الزائر في المقدمة في الدقيقة التاسعة، بعد أن أفلت من رقيبه ليهز الشباك من مدى قريب، عقب ركلة ركنية نفذها ميرتنز.

وضغط أصحاب الأرض، وأبلى القائد سيمون كير بلاءً حسنًا، في احتواء خطورة روميلو لوكاكو، مهاجم بلجيكا.لكن برغم بعض الفرص الخطيرة، التي أتيحت لمارتن برايثوايت وكريستيان إريكسن، واجه المنتخب الدنماركي صعوبات في التسديد داخل إطار المرمى.

وأخذ المنتخب البلجيكي زمام المبادرة في الشوط الثاني، وانتزع البديل دينيس برات الكرة، بعد محاولة لإبعادها من دفاع الدنمارك، وأطلق تسديدة تصدى لها الحارس كاسبر شمايكل، زميله في ليستر سيتي الإنجليزي.

لكن شمايكل لم يستطع أن يمنع شباكه من الاهتزاز مرة أخرى، في الدقيقة 77، بعدما أبعد تسديدة من يوري تيليمانس، لترتد الكرة إلى ميرتنز، الذي تابعها في المرمى ليضاعف تقدم بلجيكا.ويوم غد الثلاثاء ، تلتقي الدنمارك على أرضها مع إنجلترا، التي هزمت أيسلندا 1-0 في ريكيافيك، في حين تلعب بلجيكا ضد أيسلندا في بروكسل.وتصدر منتخب بلجيكا الترتيب وله 3 نقاط متفوقا على إنجلترا بفارق الأهداف، ثم إيسلندا ثالثا والدنمارك رابعا.

وفي مباراة اخرى، انتزع منتخب فرنسا فوزا بشق الأنفس على مضيفه السويدي، بهدف من دون رد، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.وسجل كيليان مبابي هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 41.

وحقق الديوك أول ثلاث نقاط في مشوارهم، لكن صدارة المجموعة ذهبت للمنتخب البرتغالي، بفضل فوزه على كرواتيا 1/4.وأكد كيليان مبابي، مهاجم منتخب فرنسا أنه يعاني من آلام جراء إصابته في الكاحل، وذلك بعد الفوز على السويد 0/1، في دوري الأمم الأوروبية.وصرح مبابي عبر قناة ” M6“: “الكاحل يؤلمني قليلا، لقد تعرضت لضربة، وأعتقد أن حالتي ستتحسن في الأيام القليلة القادمة”.

وأضاف مهاجم بي إس جي “لا أعرف هل سأشارك في مباراة كرواتيا أم لا، إذا أراد المدير الفني الاعتماد علي، سأكون سعيدا، وإلا سأبقى على مقاعد البدلاء”.

وثارت أزمة بين ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا ورابطة الأندية الفرنسية المحترفة بسبب تحديد أول مباراة لسان جيرمان في الدوري بعد 48 ساعة من مواجهة فرنسا وكرواتيا يوم غد الثلاثاء.

وعن الفوز على السويد، قال كيليان: “لعبنا بخطة جديدة وكانت مباراة صعبة خارج ملعبنا، نحتاج لتحسين لياقتنا البدنية، لأن المستوى العالي لن يتحقق مرة واحدة”.

وأشار المهاجم الشاب إلى أن الخطة الجديدة 3-5-2 تجعله قريبا من مرمى المنافسين، وتناسب إمكانيات باقي لاعبي المنتخب الفرنسي، متما تصريحاته “الحالة البدنية ليست جيدة بشكل كاف، ولكن حققنا الأهم وهو الفوز في بداية المشوار”.

واستهل منتخب البرتغال حملة دفاعه عن لقبه في دوري الأمم الأوروبية بفوز عريض على ضيفه الكرواتي (4-1)، أول أمس، في مباراة أقيمت على ملعب الدراجاو في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات.

أهداف البرتغال التي لعبت بدون المصاب كريستيانو رونالدو، جاءت عن طريق جواو كانسيلو، ديوجو جوتا، جواو فيليكس وأندريه سيلفا في الدقائق 41، 58، 70 و94، بينما أحرز برونو بيتكوفيتش هدف كرواتيا الوحيد في الدقيقة 91، ليعتلي رجال المدرب فرناندو سانتوس صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما تذيلت كرواتيا الترتيب من دون نقاط.