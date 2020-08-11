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القانونية النيابية: التصويت البرلماني كفيل بحل مشكلة الدوائر المتعددة

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معظم الكتل السياسية متخوفة من خسارة عدد كبير من مقاعدها

بغداد-الصباح الجديد

اكدت اللجنة القانونية النيابية امس الاثنين، ان مجلس النواب سيذهب نحو التصويت البرلماني لحل اشكالية الدوائر الانتخابية ضمن قانون الانتخابات الجديد.

وقال عضو اللجنة حسن فدعم في تصريح تابعته الصباح الجديد ان “الاراء السياسية لازالت متعددة بشأن الية توزيع الدوائر الانتخابية”، لافتا الى ان “مجلس النواب صوت على ان تكون دوائر متعددة في المحافظة الواحدة ضمن قانون الانتخابات وهذا الامر لا عودة فيه”.

وأضاف ان “الية التوزيع لم تحدد الى الان بين المكونات السياسية”.

وتابع ان “هنالك ثلاثة اراء بشأن التوزيع وقد يلجأ مجلس النواب للتصويت على احدها وتمريرها وفقا لمنظور الاغلبية لحل الاشكالية القائمة في حال عدم الاتفاق بين المكونات عبر الحوار السياسي”.

وكشف النائب عن تحالف الفتح عامر الفايز، الخميس الماضي، عن تخوف سياسي كبير لدى معظم الكتل السياسية من خسارة عدد كبير من مقاعدها خلال الانتخابات المبكرة

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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