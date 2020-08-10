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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الجندر” بوصفه مفهوماً عابراً للتنوير النسوي

ثقافة
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في الثقافة الاجتماعية..

عباس عبد جاسم

      رغم ان الجندر – Gender ، مصطلح غامض ومراوغ ومخاتل، ويتشاكل مع بنى جندرية أخرى كالجنس والجسد والهوية ، فانه ” مفهوم شامل ” ، لا ينحصر بالحركة النسوية ، وانما يتسع لاحتواء التمثلات – الاجتماعية والثقافية ، ويرتبط بحقول معرفية أخرى .

وإن كان الجندر قد ارتبط  بحركات التحرر من الهيمنة الذكورية والأبوية ، وتحقيق المساواة ، وتوازن القوى الاجتماعية ؛ فهل يعني ذلك أن الجندر مفهوم أوسع من ” التنوير النسوي ” ؟

وإن كان كذلك ، فهل الجندر نسق اصطلاحي قابل للتعدد والتنوع الى ما لانهاية ؟

وإن كان كذلك أيضاً ؛ فهل الجندر مفهوم عابر للتخصّصات ؟

ومن ثم هل ظهر الجندر نتيجة ضرورة محرِّكة ودافعة لتغيير عوامل الإقصاء والتهميش والاستلاب في منظومة الأنظمة الأبوية والشمولية ؟

وقبل ذلك كّله : هل الجندر : مصطلح أم أداة تحليل أم منهج نسوي؟

قبل الاجابة . نوجِّه عناية القارئ الى ان ” الجندر ” مصطلح كوني ، ولكنه غير معولم بالكوكبية ، لهذا تُعنى هذه الورقة بـ ( مفهوم الجندر) بوصفه مفهوماً عابراً للتنوير النسوي . 

لقد ترجم ( الجندر) الى ( النوع الاجتماعي) ، ولكن ( النوع الاجتماعي) أُستخدِم في علم الانثربولوجيا للاصطلاح على الفئات الاجتماعية والهويات الثقافية المختلفة ، ومن تمثيلاته الانثروبولوجية : التحيز الجنسي، والنظام الأمومي .

كما ان الطبقة والهوية والثقافة والتنمية وتمكين المرأة والتفاعلات الاجتماعية الأخرى تدخل في سياق هذا النوع ، وبذا فإن طاقة ” الجندر” الاصطلاحية أوسع من أن تستوعبها هذه الأنواع ، وخاصة بعد أن أصبح الجندر يتمحور في قضايا التماثل والمساواة والعدالة والعرق واللغة ، وخاصة بعد أن أخذ ” ينتقل بما هو شخصي وطبيعي الى ما هو عام وإشكالي ” ( النوع الاجتماعي وأبعاد تمكين المرأة في الوطن العربي/ مجموعة باحثين/ تحرير : أ. د رويدا المعايطة/ منظمة المرأة العربية / القاهرة / 2010/ ينظر: الخلفية الفكرية/ د . مصطفى كامل السيد و أ. رشا منصور/ ص 32 ) .

ورغم أن ” النوع الاجتماعي ” مصطلح يتوافق والبيئة العربية ، إلاّ اننا نميل الى استخدام مصطلح ” الجندر” ، ليس لأنه أكثر استجابة للتوطين في البيئة العربية ، وانما لأنه أكثر دينامية من ” النوع الاجتماعي ” في الفضاء التداولي ، بعد أن خضع لعملية تبيئ وتكثيف اصطلاحي ودلالي ، كما أنه يمتلك خاصية المفهوم المفتوح بأفق حيوي متحرِّك ، مستوعب لأي تجديد أو تغيير في البنى الجندرية المتحوِّلة .

ولعل ” آن أوكلي ” أوّل مَن حدّدت مفهوم النوع من وجهة نظر نسوية عام 1972 ، وقد ميّزت بين الجنس والنوع ، وخلصت الى ” ان النوع الاجتماعي هو بمثابة الجنس الاجتماعي ، انطلاقاً من قدرته على التغيير بحسب الزمان والمكان ”  ( د . رشيد أوبي/ حلقات النوع الاجتماعي- الجندر ) .

ثم قامت جوديث بتلر بتفكيك ؛ العلاقة بين الجندر والجسد ، والعلاقة بين السيد والعبد الهيجلية في تصورات سيمون دي بوفوار في ” الجنس الآخر” ، حيث ذهبت الى ” إن إفتراض علاقة سببية أو محاكاتية بين الجنس والجندر واهنة ” ، ثم استنتجت بأن ” الجسد الأنثوي ( … ) ليس محلاً إعتباطياً لجندر المرأة ” ، ولم  تكتفِ بنفي العلاقة بين الجنس والجندر من منظور بوفوار ، وانما ذهبت الى أن ” الجندر هو المعنى الثقافي والشكل الذي يكتسبه هذا الجسد ، والأنماط المتغيرة الناتجة عن تكييفه ثقافياً ” ( جوديث بتلر/ الجنس والجندر في الجنس الآخر لسيمون دي بوفوار/ ترجمة : لجين اليماني) .

وقد يُصبح الجندر بدلالة ( جسد الانثى) حاضنة لبنى جندرية أخرى ، ولكن الجندر لا ينبنى على الشكل البيولوجي للجسد ، وانما على فكرة تأويل الشكل الثقافي للجسد كبنية ثقافية في بناء الذات .

لهذا لا يمكن ربط الجندر بالجنس ، لأن الجسد يختلف عن النوع ، وبذا فإن ” جسد المرأة ليس كافٍ لتعريفها كامرأة ” .

وان كانت سيمون دي بوفوار قد أسّست للجندر من منظور ديكارتي ، ومن ثم سارتري ، فإن الحداثة البعدية تجاوزت المنظور الوجودي ، وخاصة بعد أن أصبح ( الجنس/ الجسد) بنية جندرية خاضعة لوضع ثقافي واجتماعي .

كما ترجم مصطلح الجندر الى ” الجنوسة ” ، وهو مفهوم اجتماعي إرتبط بالجنس البيولوجي ، ويقوم على التمييز بين الذكورة والأنوثة إنطلاقاً من ” التحيز الجنوسي ” .

وتعتبر العالمة الأمريكية ليندا جين شيفرد ” ان الجنوسة أفضل من النوع ، لأن النوع كلمة فضفاضة ” ، بينا ذهبت ميليسا هاينز في كتابها ” جنوسة الدماغ ” الى استحالة التمييز بين الفروق الجنوسية والجنسية .

وان كانت ” جنوسة المرأة ” تمثل الجيل الرابع من الحركة النسوية العالمية ، التي تبلورت في التسعينيات من القرن الماضي في أمريكا ، فإن الجندر تبلور أكثر من الجنوسة في حقل النظرية النسوية ، وذلك من خلال التمييز بين الجنس والنوع ، وتخصّب أكثر من خلال تداخل الاختصاصات في تكوينه المعرفي .

كما يتميز الجندر في أنه مفهوم حيوي مفتوح على علوم معرفية أخرى ، مما كان أكثر شمولية من الجنوسة من حيث التعدد والتنوع ضمن سياقات ثقافية واجتماعية وجغرافية وتاريخية .

لقد دخل الجندر الفضاء المعرفي ليحل محل مفاهيم منها ؛ النسوية والجنسانية والجسدانية والمساواة وسياسات الهوية بين الرجل والمرأة .

وبذا لم يعد الجندر يمثل للنسويات ( اللاتي ينتمين الى( الحركة النسوية) أداة للتحليل فقط ، بل وأداة لتفكيك البنى المنتجة للتمييز، وقد مكنتهن بالفعل من خلخلة مفاهيم الأنوثة والذكورة ، وموقع المرأة داخل النظام الاجتماعي . ( ملاك الجهني/ القراءة الجندرية للقرآن ومآلات التسوّل الثقافي) .

ويمثل الجندر في نسوية الحداثة ” هوية ثقافية ” تعنى بالجنسية البيولوجية ضمناً، وفي نسوية وما بعد الحداثة ، يمثل بنية مركبة تركيبة ثقافية اجتماعية متعددة ، تتجاوز الحتمية البيولوجية .

وأكدت بروكس في كتابها ” ما بعد النسوية ، النسوية والنظرية الثقافية ” : ” ان ما بعد النسوية تضع التعدد محل الثنائية ، والتنوع محل الاتفاق ” حتى أصبح الحوار النسوي يتمحور حول ” التفكيك والاختلاف والهوية ” .

إذاً ، الجندر، مفهوم مفتوح متغيّر، أكثر استجابة لتطور أنساق الثقافات المتغّيرة بعناصرها المعنوية والمادية ، حيث يتحول من ثقافة الى أخرى ، ومن مجتمع الى آخر.

وقد تنبهت ملاك الجهني الى أن الجندر ؛ مفهوم عابر للثقافات ، وذلك بوصفه ” فكرة كونية مطلقة ” ، وهناك مَن يرى بأن هذه الفكرة تتعارض مع أصول الثقافة الغريبة القائلة بالنسبية والتاريخية ” ( ملاك الجهني/ القراءات الجندرية للقرآن/ مرجع سابق ) .

وهناك مَن ذهب الى أن الجندر يرتبط بالمركزية الغربية ، وإيديولوجية الهيمنة ، ممثلة بتسييس الجندر وعولمته قسراً عبر الاتفاقات .

إذاً ، الجندر مفهوم حيوي مركب من بنى جندرية متعدّدة ، قائمة على نظام ثقافي واجتماعي متجدّد ، يمتلك من عناصر القوة والتجديد والتحّول بما يجعله يتشكل بأفق أوسع من التنوير النسوي .

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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