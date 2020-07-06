جلال حسن
1
مر العابرون
لكن الواقف الوحيد لم ينتبه لعثرة الطريق
كان عابرا أيضا
لكنه نسى خطوته المقبلة
على التواء الرصيف.
***
2
كلنا عابرون
لكن الى أين؟
مشرق الأرض كمغربها
وهذه الطرقات لا تنتهي
والأهم أن نعبر
على ذمة دليل
***
3
لا طريق هنا
غير آثار أقدام
وخطى ثقيلة
مرتْ من هنا ذات يوم
تجر هزائمها في توابيت من حجر
***
4
ظل العابرون طريقهم الى المدينة
لكنهم سمعوا مأذنة تنوح
أناخوا ترحالهم قرب مقبرة
ورقدوا على نواح قديم
***
5
واهم بالرحيل
أيها القطار العاطل
لا المحطة تحتويك
ولا كذبة السفر
***
6
وقوفك على قارعة الطريق
يؤشر انك تنظر الى جهة واحدة
كأنك ترقب الغروب وتنسى الشمس
فلا أنت راحل، ولا أنت عابر
***
7
يقال ان السفر متعة
أنت لا تريد السفر
أنت تريد الرحيل
لكي لا تفسد أحلامك
أثقال الرجوع المر