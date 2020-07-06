  • الإثنين , 6 يوليو 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

عابرون

ثقافة
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جلال حسن

1

مر العابرون

لكن الواقف الوحيد لم ينتبه لعثرة الطريق

كان عابرا أيضا

 لكنه نسى خطوته المقبلة

على التواء الرصيف.

***

2

كلنا عابرون

لكن الى أين؟

مشرق الأرض كمغربها

وهذه الطرقات لا تنتهي

والأهم أن نعبر

على ذمة دليل

***

3

لا طريق هنا

غير آثار أقدام

وخطى ثقيلة

مرتْ من هنا  ذات يوم

تجر هزائمها في توابيت من حجر

***

4

ظل العابرون طريقهم الى المدينة

لكنهم سمعوا مأذنة تنوح

أناخوا ترحالهم قرب مقبرة

ورقدوا على نواح قديم

***

5

واهم بالرحيل

أيها القطار العاطل

لا المحطة تحتويك

ولا كذبة السفر

***

6

وقوفك على قارعة الطريق

يؤشر انك تنظر الى جهة واحدة

كأنك ترقب الغروب وتنسى الشمس

فلا أنت راحل، ولا أنت عابر

***

7

يقال ان السفر متعة

أنت لا تريد السفر

أنت تريد الرحيل

لكي لا تفسد أحلامك

أثقال الرجوع المر

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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