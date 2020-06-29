” علي السباعي” يفوز بجائزة ناجي نعمان الأدبية

الصباح الجديد ــ متابعة:

حَصَدَ القاص العراقي ( علي السباعي ) جائزة ناجي نعمان الأدبية لهذا العام ٢٠٢٠م، وجاء هذا الفوز عن مجموعته القصصية الموسومة: ( الحبّوبيُّ ينظرُ مريديه )، والتي تم اختيارها من بين (١٠٣٤) مجموعة قصصية شاركت في المنافسة هذا العام.

وكان موقع الجائزة قد أعلن اليوم الجمعة ٢٦ حزيران ٢٠٢٠م، عن الفائزين في مختلف فروع الجائزة، ليتوّج ( علي السباعي ) بهذا الاستحقاق الذي يناله للمرة الثانية، مما يدلُّ على ثبات تجربته الإبداعية ورسوخها، لتمثّل العراق بحضارته وسمعته الأدبية، وبما يعلي اسم الوطن في المحافل العربية والعالمية.

عن الجائزة:

أطلقت جوائز ناجي نعمان الأدبية عام 2002 وهي سنوية غير محددة العدد، تمنح أصحاب الأعمال الأدبية الأكثر انعتاقا لجهة المضمون والأسلوب. والعاملة على إحياء القيم الانسانية وتطويرها. وقد كرمت هذه الجوائز بين 2003 و2009 أكثر من 350 فائزا وفائزة ونشرت لهم في نحو خمسين لغة مختلفة.