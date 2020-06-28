تحطم لمبرجيني بعد 20 دقيقة فقط من شرائها

الصباح الجديد-وكالات:

تعرضت سيارة لمبرجيني لهوراكان بيروفورمانتي في بريطانيا لحادث مؤسف وغريب بعد مرور 20 دقيقة فقط من خروجها من الوكالة في حادث تناقله عدد كبير من عشاق السيارات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحولت فرحة سائق اللمبرجيني الجديدة لصدمة بعد دمارها وإصابتها بأضرار شديدة عقب قيادتها للمرة الأولى ولدقائق معدودة.

وذكرت شرطة مدينة ويست يوركشير في بريطانيا أن السيارة التي تنتمي إلى فئة “السوبركار” تعرضت لعطل ميكانيكي مفاجئ برغم أنها ما تزال جديدة تماما على أحد الطرق السريعة.

وتسبب توقف السيارة على طريق سريع تنطلق فيه المركبات بسرعات عالية جدا في اصطدام عنيف وتدمير الهيكل الخلفي بالكامل وبشكل سيكلف الكثير من الأموال لإصلاحه.

وتوقع خبراء السيارات من صور الحادث أن الضرر الذي أصاب اللمبرجيني يجعل فكرة إصلاحها شبه مستحيلة.

وربما قد تصل الأضرار من هذه الصدمة القوية من الخلف إلى المحرك أيضا وذلك يعني أن أثمن وأهم ما في السيارة قد تعرض للتلف.

ولم تذكر الشرطة حجم الإصابات التي تعرض لها قائد السيارة السوبركار سيء الحظ.

واختلفت الآراء بشأن الجهة التي ستتحمل كلفة اصلاحها، هل هو صاحب السيارة أم الوكالة خاصة وأن السيارة أصيبت بعطل ميكانيكي بعد قيادتها للمرة الأولى بـ20 دقيقة فقط. يذكر أن ثمنها كان 309 ألف دولار.