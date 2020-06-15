استمرار عمليات استقبال البواخر على وفق اجراءات صحية ووقائية دقيقة

مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق للصباح الجديد :

البصرة – سعدي السند :

تواصل الشركة العامة لموانئ العراق تنفيذ فعالياتها المينائية في عموم المواقع التابعة لها في مينائي أم قصر الشمالي والجنوبي وخور الزبير وميناء أبي فلوس والمعقل الذي يستعد لأستقبال البواخر بعد انجاز الفتحة الملاحية في جسر الشهيد كنعان التميمي الذي يربط قضاء شط العرب بمركز محافظة البصرة .

واوضح مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق المهندس أثيل عبد علي لقد تم تفريغ 935 حاوية وصلت الى ميناء أم قصر ، فيما استقبل ميناء أم قصر الشمالي الباخرة FlRlSA AMSTERDAM بحمولة ( 935 ) حاوية وقد رست على محطة حاويات العراق من خلال إستمرار العمليات البحرية في أرساء ومغادرة البواخر برغم الظروف الصحية الحرجة في ظل حظر التجوال ومواجهة جائحة كورونا ورست على رصيف 11 .

وقال المدير العام ان عملياتنا البحرية مستمرة على وفق إجراءات وقائية صحية احترازية متكاملة لإنجاز المهام الوظيفية الوطنية في إرساء وتفريغ وإقلاع البواخر ، مشيراً الى الدور الكبير الذي تلعبه أقسام السيطرة البحرية والشؤون البحرية وإدارات الموانئ والتفريغ والشحن والشعب والوحدات الساندة الأخرى التي تواصل الليل مع النهار لإستمرار تدفق البضائع المتنوعة بما فيها المواد الصحية والغذائية. مؤكداً على سير العمليات وفق الضوابط الوقائية التامة في التعقيم والتعفير المستمر للحاويات المفرغة من على ظهور البواخر حيث ان موانئ العراق تشهد استمراراً واضحاً في تدفق البواخر طيلة فترة الحظر لرفع الزخم الاقتصادي بما يضمن إستقرار الأسعار في الأسواق المحلية للمواد الغذائية والاستهلاكية .

عمليات الحفر البحري مستمرة لأزالة الترسبات الطينية المتراكمة

ولفت مدير عام الشركة الى ملاكات قسم الحفر البحري في الموانئ باشرت برفع الحمل العالق في القنوات الملاحية من البحر الى قناة خور الزبير بواقع 61 ميلاً لمنطقة شمال الخليج العربي حيث ان حجم الترسبات الطينية المتراكمة يفترض ازالتها سنوياً في القنوات الملاحية بواقع 21 مليون متر مكعب وأن نهر رقم واحد لمينائي ام قصر يقوم من خلال الحفر بازالة نحو مليوني متر مكعب من الترسبات فيه وقد وصلت الى موانئنا أجهزة حديثة أميركية ودنماركية المنشأ والبرمجة وتعمل على تحديد العمق البحري بشكل دقيق وتتعامل مع جميع الاقمار الصناعية في العالم على وفق برمجة حديثة تسهم في تحديد المناطق ذات الترسبات لصيانة القنوات الملاحية وزيادة اعماقها وان الاعماق في الموانئ العراقية وصلت الى المستوى المطلوب بنحو 12 مترا تحت مستوى سطح الماء وهو بحد ذاته يسمح لدخول السفن العملاقة إلى موانئنا

مباشرة ميناء المعقل بفعالياته بعد انجاز الفتحة الملاحية

واضاف المدير العام بعد انجاز افتتاح الفتحة الملاحية على جسر الشهيد كنعان التميمي ( جسر التنومة) من قبل شركة بن ماجد العامة والذي يربط قضاء شط العرب ومركز محافظة البصرة عقدنا إجتماعاً موسعاً في ميناء المعقل لبحث تفعيل حركة الخطوط البحرية بعد إنجاز هذه الفتحة حيث أجرينا جولة ميدانية شملت الوحدات الادارية والخدمية والأرصفة حيث ناقشنا مع إدارة الميناء التحضيرات الجارية لاستئناف العمل بعد إكمال الفتحة الملاحية لجسر .

1901 حاوية متنوعة وصلت الى ميناء ام قصر

وقال أيضا لقد رست في ميناء أم قصر الشمالي الباخرة EVER STEADY وهي محملة ب 1901 حاوية متنوعة وتم الشروع بعمليات التفريغ والشحن وتحميل الحاويات الفارغة مع استمرارية العمل على وفق إجراءات صحية مشددة ، وان موانئ العراق مستمرة بأعمالها من تفريغ وشحن البضائع واستقبال السفن والبواخر من اجل توفير المواد الغذائية والصحية للمواطن الكريم وسد احتياجاته .