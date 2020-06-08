السلوفيني كاتانيتش يطالب بإعداد فعلي لاسود الرافدين

الآسيوي يحدد مواعيد مباريات تصفيات آسيا والعالم

بغداد ـ الصباح الجديد

شدد مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، على ضرورة عودة اللاعبين لخوض مباريات تنافسية رسمية، خصوصاً بعد إلغاء منافسات الموسم الكروي الحالي.

وقال رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، السيد إياد بنيان في بيان نشره اتحاد الكرة إن اتصالا هاتفيا جمعه مع المدرب كاتانيتش للحديث عن مستقبل المنتخب الوطني، لاسيما بعد إلغاء الموسم الحالي بسبب فيروس كورونا.

وبين أن كاتانيتش رحب كثيراً بفكرة إقامة البطولة التنشيطية التي تساهم بإعداد حقيقي للأندية، وكذلك للاعبي المنتخب بشكل جيد للاستحقاقات المقبلة، لكون جميع اللاعبين سيستفيدون من هذه البطولة بعد انقطاع لخمسة أشهر كاملة عن منافسات كرة القدم.

وأوضح: “مدرب منتخبنا الوطني سيقدم منهاجه الرسمي، وذلك لتحضير المنتخب للتصفيات الآسيوية المزدوجة.

ومطالبته بالاستفادة من أيام الفيفا لإقامة المباريات الودية، وإعادة اللاعبين إلى أجواء هكذا مباريات قبل الاستحقاق الرسمي أمام هونج كونج خلالتشرين الأول المقبل.

وكشف بنيان عن رغبة المدرب كاتانيتش بالحضور إلى العراق بأقرب وقت ممكن متى ما تعود حركة الطيران بين الدول، كاشفاً، بالوقت نفسه، عن تواصله مع أغلب لاعبي المنتخب خلال الفترة الحالية، وذلك للإطلاع على تدريباتهم، ومتابعة مبارياتهم الرسمية فيما يخص اللاعبين المحترفين.

وأبدى الاتحاد الأردني رغبته بخوض مباراة ودية مع المنتخب العراقي تحضيرا للتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأسي أسيا والعالم. وقال مصدر في الاتحاد العراقي بتصريحات خاصة ل إن الاتحاد الأردني أبدى رغبته بخوض مباراة ودية في شهر أب المقبل تحضيرا لاستئناف التصفيات المنتظر انطلاقها في شهر تشرين الأول المقبل.

وبين أن هناك موافقة مبدئية لإقامة المباراة خصوصا بعد الحصول على رأي مدرب المنتخب العراقي كاتانيتش، لافتا إلى أن المواجهة ستتحدد رسميا مع تثبيت أيام الفيفا.

يشار إلى أن التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأسي آسيا والعالم كان مقرر لها أن تقام في شهر أذار الماضي وتأجلت بسبب جائحة كورونا.

وحدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مواعيد الجولات المتبقية من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، التي كانت من المقرر أن تُلعب في آذار الماضي وحزيران الحالي.

وتأجلت مباريات التصفيات بسبب الأوضاع الصحية الراهنة التي يشهدها العالم جراء جائحة كورونا.وبحسب المواعيد الجديدة، ستكون أولى مباريات منتخب العراق أمام هونج كونج يوم 13 تشرين الأول 2020 خارج الديار، على أن يواجه كمبوديا يوم 12 تشرين الثاني في العراق.

وسيلعب منتخب العراق آخر مبارياته في التصفيات أمام إيران خارج ملعبه يوم 17 تشرين الثاني.وطبقاً للوائح التصفيات يتم تحديد الملاعب المستضيفة للمباريات قبل شهرين من موعد كل مباراة.