الفيروس يتفشى بالبرازيل.. وترمب يدرس حظر السفر

الصباح الجديد _ وكالات :

قفز عدد الوفيات اليومي بفيروس كورونا في البرازيل لغاية يوم اول أمس الثلاثاء إلى 1179 حالة مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق في الوقت الذي عزز فيه الرئيس جايير بولسونارو رهانه على دواء كلوروكين كعلاج محتمل.

وفي الوقت نفسه قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يفكر في فرض حظر على السفر من البرازيل إلى الولايات المتحدة.

هذا وكان أعلى رقم للوفيات قبل يوم الثلاثاء 881 وفاة وسجل يوم 12 مايو أيار. وتقول وزارة الصحة إن عدد الوفيات بسبب الجائحة بلغ 17971 شخصا على الأقل في البرازيل.

وتجاوزت البرازيل بريطانيا الاثنين لتصبح ثالث دول العالم من حيث عدد الإصابات بعد روسيا والولايات المتحدة.

كما سجل عدد الإصابات اليومية رقما قياسيا أيضا الثلاثاء بلغ 17408 حالات ليصل الإجمالي إلى 271628 حالة.

وكان بولسونارو تعرض لانتقادات بسبب إدارته لأزمة كورونا ومعارضة فرض قيود على انتقالات الناس بسبب مضار هذه القيود على الاقتصاد.

وقال إن وزير الصحة المؤقت إدواردو بازوللو سيصدر إرشادات جديدة اليوم الأربعاء للتوسع في استخدام كلوروكين المخصص لعلاج الملاريا في معالجة المصابين بفيروس كورونا.

وفي تصريحات للصحفيين يوم الثلاثاء قال ترمب، الذي أعلن يوم الاثنين إنه يتناول كلوروكين وقائيا «لا أريد أن يأتي الناس إلى هنا وينقلون العدوى لشعبنا. ولا أريد أن يمرض الناس هناك أيضا. نحن نساعد البرازيل بأجهزة التنفس».

وكان الرئيس الأميركي قد دافع عن تناوله لهذا العقار وقال إنه يعتقد بأن هيدروكسي كلوروكين «يعطيك مستوى إضافياً من الأمان»، لكنه لم يقدم أي دليل على ذلك. وأضاف «سيتعين على الناس أن يتخذوا قرارهم بأنفسهم».

يذكر أن إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية كانت حذرت من الآثار الجانبية الخطيرة المحتملة التي قد تنجم عن استخدام هذا العقار لعلاج مرضى كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا.