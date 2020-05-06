كاتانيتش مستمر في قيادة المنتخب الوطني

محمد قاسم مطلوب في الدوري النمساوي

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد رئيس الهيئة التطبيعية المكلفة بإدارة الاتحاد العراقي لكرة القدم، إياد بنيان، التواصل المستمر مع مدرب المنتخب، للسلوفيني سريتشكو كاتينش.. وقال بنيان “كاتانيتش وهو متمسك بمهمته لتكملة المشوار وأبدى تعاونا كبيرا في تخفيض قيمة عقده توافقا مع يجري في العالم جراء جائحة كورونا“.

وبين “الهيئة التطبيعية تسعى لتوفير سبل النجاح للمنتخب الوطني وللمدرب وننتظر ما تسفر عنه الأيام المقبلة من تعليمات جديدة من خلية الأزمة، لتحديد موعد اجتماع مع المدرب مع فتح خطوط الطيران المدني“.

وأوضح أن المنتخب يتصدر مجموعته في تصفيات كأس العالم ومتبقي ثلاث مباريات، ويسعى للحفاظ على موقعه في اللائحة وضمان الانتقال للدور الثاني من التصفيات المؤهلة للمونديال.

يشار إلى أن المدرب السلوفيني سريتشكو كاتانيتش قاد المنتخب العراقي لصدارة المجموعة الثالثة في التصفيات ولنصف نهائي كأس الخليج وثمن نهائي كأس آسيا.

من جانب اخر، تلقى لاعب المنتخب العراقي وفريق القوة الجوية محمد قاسم، عرضا من أحد الأندية النمساوية.. وقال مصدر مقرب من اللاعب إن قاسم يفكر بشكل جاد بالاحتراف في النمسا لأنها محطة مهمة للانتقال للدوريات الأوروبية الكبيرة.

وبين أن قاسم تلقى عددا من العروض العربية والخليجية لكنه يركز على العرض الذي وصله من الدوري النمساوي، لافتا أن هناك متسع من الوقت لحسم الصفقة.

وأشار إلى أن اللاعب يجري تدريباته في مدينة النجف منطقة سكنه خارج العاصمة بغداد، ويستثمر وجوده بالقرب من نادي نفط الوسط الذي انطلق منه للنجومية، لإجراء التدريبات بشكل منفرد.. يشار إلى أن عقد اللاعب محمد قاسم ينتهي مع القوة الجوية بنهاية الموسم الحالي.

وفي سياق اخر، كشف علاء مهاوي لاعب منتخب العراق، وجود مفاوضات معه من جانب الأهلي المصري لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.. وقال مهاوي الظهير الأيمن لفريق الشرطة العراقي في تصريحات تلفزيونية لقناة “أون تايم سبورتس”: “هناك مفاوضات لضمي عبر أحد الوكلاء وأتمنى اللعب مع الأهلي بكل تأكيد“.

وأضاف: “اللعب في الدوري المصري القوي شرف كبير، تعاقدي مع الشرطة ينتهي بنهاية هذا الموسم ويحق لي التوقيع للأهلي الآن“.

وأوضح: “عدم التأقلم مع الأجواء في السعودية سبب قصر تجربتي مع نادي الباطن“.واختتم: “بدأت اللعب مع نادي الكهرباء في سن صغيرة ثم لعبت مع الزوراء، وبعدها انطلق مشواري مع كرة القدم”.