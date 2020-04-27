بيل يتبرع بمبلغ كبير لمستشفى في ويلز

العواصم ـ وكالات:

تبرع الويلزي غاريث بيل جناح ريال مدريد الإسباني بنصف مليون جنيه إسترليني، لمستشفى وُلد فيه في كارديف لمساعدته في مكافحة فيروس كورونا المستجد.. وأعلن بيل تبرعه من خلال فيديو عبر موقع “تويتر” لمستشفى كارديف وجامعة فايل “أردت تسجيل هذا الفيديو لشكر الجميع في الهيئة الصحية الوطنية لعملهم الدؤوب وتضحيتهم خلال أزمة فيروس كوفيد-19”.

تابع اللاعب المتوج أربع مرات بلقب دوري أبطال أوروبا مع الفريق الملكي الإسباني “يحتل مستشفى ويلز الجامعي موقعاً خاصاً في قلبي، فيه وُلدت وقد وفّر دعماً كبيراً لأصدقائي، عائلتي والمجتمع ككل”.أردف اللاعب البالغ 30 عاماً وعاشق رياضة الغولف “أنا وعائلتي نود تقديم الدعم. تابعوا العمل الجيد، تقومون بعمل رائع وشكراً جزيلاً لكـم”.

وأدى فيروس كورونا المستجد إلى وفاة 624 شخصاً في ويلز من أصل أكثر 8 آلاف إصابة.وتم تعليق الدوري الإسباني حيث يحترف بايل منذ 12 آذار الماضي، عندما كان ريال يحتل المركز الثاني وراء برشلونة حامل اللقب.