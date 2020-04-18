وزير الصحة: الأقل فتكا في انواع كورونا هو الذي ضرب البلاد

بغداد- الصباح الجديد :

كشف وزير الصحة العراقي، جعفر صادق علاوي، امس السبت، عن وجود ثلاثة أنواع من فيروس كورونا ، مبينا أن الاقل فتكاً هي التي ضربت العراق.

وقال جعفر في تصريح سمي: “منذ نصف قرن في بريطانيا وبحسب الأساتذة الإنجليز فإن هناك ربما ثلاثة أنواع من هذا الفيروس ويمكن أن تكون الأكثر تركيزا منها هي التي ضربت أوروبا والولايات المتحدة الأميركية غير أن هذا لم يثبت بعد”.

وأضاف أن “أول الإجراءات الوقائية التي اتخذت هي إخلاء مستشفيات كبيرة في البلاد قريبة من مطار بغداد وتجهيزها لاستيعاب أول دفعة من الطلبة العراقيين القادمين من مدينة ووهان الصينية التي هي مركز الوباء حيث تم حجرهم في مستشفى الفرات لمدة 14 يوما كما تم تجهيز مستشفى آخر لمثل هذه الحالات هو مستشفى القناة”.

وأشار علاوي إلى ان “الإجراء المهم الآخر الذي تم اتخاذه، غلق الحدود مع إيران ولاحقا مع تركيا ومع الكويت فضلا عن غلق المدارس والجامعات وفرض حظر التجوال في كل البلاد بما في ذلك إقليم كردستان”.

وأكد وزير الصحة أن “الصين قدمت مساعدات مهمة حيث تم تجهيز عدة مستشفيات في البلاد بمساعدة من الصين من خلال التجهيزات، والمستلزمات الطبية، وإشعاعات مقطعية وكذلك تدريب الكوادر الصحية العراقية عن طريق الدوائر التلفزيونية المغلقة”، لافتا إلى أن “منظمة الصحة العالمية لعبت دورا إيجابيا في هذا المجال”.

وأفاد علاوي إن “نسبة الإصابات التي تم تسجيلها حتى الآن في البلاد هي 1434 والوفيات هي 80 علما بأننا قمنا بإجراءات فحص جيدة في العديد من المناطق قسم منها مثل الزعفرانية في بغداد أشرفت عليها شخصيا قمنا خلالها بفحص أكثر من 3000 آلاف مواطن وكانت هناك 5 حالات فقط تم التعامل معها وفقا للإجراءات المعمول بها”.