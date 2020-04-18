نائب يطالب البرلمان بموقف وطني وحسم رواتب المجبرين على التقاعد

مخافة تعرض عوائلهم الى الجوع

بغداد – الصباح الجديد :

دعا النائب كاظم فنجان الحمامي، امس السبت، بموقف برلماني حاسم لانقاذ ربع مليون عائلة عراقية تتعرض لمجاعة مفزعة.

وقال الحمامي، في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، انه “على أعضاء البرلمان الموقعين على لائحة تعديل قانون التقاعد رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٩، اتخاذ موقف وطني وانساني حاسم وحازم تضامناً مع عوائل المجبرين على التقاعد الذين تخلت عنهم دوائرهم بموجب احكام قانون جاءت ولادته في ظروف مربكة، وفي توقيت خاطئ، فحرمهم من ابسط استحقاقاتهم الوظيفية والمعيشية”.

وأضاف الحمامي: ” لقد دخلنا الآن في الشهر الخامس ولم يدخل بيوتهم أي فلس، ألا يفترض بالدولة العراقية بسلطاتها السيادية والتنفيذية والتشريعية أن تلتفت الى الظروف القاسية التي تواجهها ربع مليون عائلة عراقية ؟ ألم يأن الأوان لإسعاف هذه الأسر التي تتضور جوعاً ؟، ألا ترون الظلم والحيف والقهر الذي لحق بهم من جراء تطبيق هذا القانون العجيب ؟.

واوضح الحمامي، ان ” لا دوائرهم التي أفنوا أعمارهم في خدمتها قدمت لهم يد العون والمساعدة، ولا هيئة التقاعد استنفرت موظفيها لإنجاز معاملاتهم التقاعدية على وجه السرعة، ولا منظمات المجتمع المدني استشعرت همومهم وأحزانهم”.

واختتم كلامه بهذه التساؤلات المؤلمة: “أي عدالة هذه التي قضت بحرمانهم من مواردهم المالية، وتركتهم في مواجهة الفقر والعوز والفاقة ؟ أليس في هذا البلد جهة وطنية قوية تنبري لنجدتهم وتسعى لتحسين ظروفهم المعيشية ؟”.