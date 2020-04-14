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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • لافروف: موسكو منفتحة على الحوار مع واشنطن حول السلاح فرط الصوتي

لافروف: موسكو منفتحة على الحوار مع واشنطن حول السلاح فرط الصوتي

شؤون دولية
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الصباح الجديد-وكالات:

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو منفتحة على الحوار مع واشنطن بشأن الاختراعات والتصاميم الجديدة الواعدة، بما في ذلك الأسلحة فرط الصوتية.

وأضاف لافروف، اليوم في مقابلة عبر الإنترنت مع وسائل إعلام روسية وأجنبية: “نحن منفتحون للحديث عن التصاميم الواعدة الجديدة، بما في ذلك الأسلحة فرط الصوتية، وهنا أوكد بنحو خاص على الأخذ بالاعتبار ومراعاة جميع الجوانب من دون استثناء، وجميع العوامل التي تؤثر على الاستقرار الاستراتيجي”.

كما أعلن وزير الخارجية عن نيته إجراء اتصال هاتفي في المستقبل القريب، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وقال الوزير الروسي: اتصل بي بومبيو قبل أسبوعين. أريد أن أتحدث معه مرة أخرى خلال الأيام المقبلة عبر الهاتف. لقد تم التطرق إلى موضوع استئناف المفاوضات بشأن موضوع مراقبة التسلح، والاستقرار الاستراتيجي بشكل عام. ونحن نرحب بنشاط بهذا الاهتمام من شركائنا الأميركيين، لأننا نسعى منذ فترة طويلة لتشجيعهم ودفعهم إلى الانخراط بنشاط أكبر في بحث هذه المشكلات”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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