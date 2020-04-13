اهمية الرياضة والغذاء الصحي

علياء علي العتبي

في إطار كتابتنا لبحث عن التغذية والصحة والرياضة، سنقوم بتناول التمارين الرياضية التي تسهم في صحة الجسم والحفاظ على سلامته والتي يجب ان تمارس بشكل يومي والتي تكسبنا اللياقة اللازمة للقيام بالاعمال الخاصة بنا وكذلك تفقدنا الدهون الزائدة والتي تكون على شكل وزن زائد والحفاظ على تدفق الدم للقلب بشكل سليم والتخلص من الاضطرابات الناجمة عن المشاكل في الدورة الدموية والتخلص من آلام المفاصل والامراض المزمنة ورفع القدرات الجسمية للشخص والتخلص من الشعور بالتعب والارهاق الناجم عن الخمول وتحسين الحالة المزاجية للشخص الرياضي، ولكن يجب علينا الحصول على الطعام اللازم للجسم قبل البدء في التمارين وكذلك بعد الانتهاء منها لتعويض ما يفقده الجسم من سوائل ومواد غذائية.

وترتبط الرياضة والتغذية السليمة ارتباطا وثيقا بالصحة، فتوفر التغذية الصحية السليمة المتكاملة والتي يجب علينا ان نتحرى الدقة في اختيارها ضمن التغذية للحصول على وجبة متكاملة فيها كل ما يحتاج الجسم من بروتينات ومواد غذائية لازمة للجسم، كما ان للرياضة امر مهم من اجل تخليص الجسم من السموم التي تترسب فيه من خلال الطعام والخمول، لذلك من الافضل ممارسة الرياضة بشكل يومي لكي نحافظ على صحتنا.

من خلال ذلك نعرف ان الصحة والتغذية والرياضة، امور مترابطة ومكملة بعضها لبعض، فالغذاء الصحي امر ضروري، والرياضة كذلك امر لابد منه من اجل الحفاظ على رشاقة الجسم واللتان بدورهما سيمنحانا جسم متناسق ورشيق وننعم بصحة جيدة، لذلك يجب ان نؤكد على ضرورة الحفاظ على التغذية والصحة والرياضة بشكل منسق وفي مسار واحد.

فأن ممارسة الرياضة من دون الحصول على طعام صحي متوازن سيعرضنا للخطر وهو الأمر ذاته فيما يخص الحصول على طعام صحي وعدم ممارسة الرياضة فهو يسبب في ترسب السموم الناتجة عن الاطعمة في الجسم التي قد تعود علينا بالضرر.

لذلك علينا الحصول على الطعام اللازم للجسم قبل البدء باجراء التمارين وكذلك بعد الانتهاء منها لتعويض ما فقده الجسم من سوائل وبروتينات.ومن النصائح المهمة لموازنة الغذاء في الرياضة، فهو عدم الافراط في تناول الطعام وضرورة الحفاظ على الصحة العامة للجسم وعدم الاسراف بالاطعمة يؤدي إلى الكثير من الامراض والمشكلات الصحية كما يلاحظ ضرورة التنويع في الطعام ما بين الخضروات والفواكه والاسماك والحبوب واللحوم وإشباع النظام الغذائي المتكامل ما بين الوجبات اليومية الثلاثية.

* مدربة لياقة بدنية وإيروبكس