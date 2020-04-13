المبعوث الأميركي يعتبر تبادل الاسرى بين طالبان وكابول “خطوة مهمة”

الصباح الجديد-وكالات:

اعتبر المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد امس الاثنين أول تبادل للأسرى بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية بأنه “خطوة مهمة” نحو السلام.

وبحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر فإن حركة طالبان أفرجت امس الاول الأحد عن 20 عنصرا من القوات الأمنية الأفغانية كانوا أسرى لديها. وجاءت هذه الخطوة بعدما أفرجت الحكومة الأفغانية الأسبوع الماضي عن مئات الأسرى من المتمردين.

وكتب زلماي خليل زاد الذي تفاوض على الصفقة، في تغريدة أن “تبادل الأسرى خطوة مهمة في عملية السلام والحد من العنف”.

ودعا الطرفين إلى “تسريع الجهود لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان “بأسرع وقت ممكن”، مشيراً إلى أن تبادل الأسرى الآن أهم من أكثر وقت مضى بسبب التهديد الذي يشكله انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووقعت واشنطن مع طالبان اتفاقاً في 29 شباط/فبراير في الدوحة تعهدت الولايات المتحدة بموجبه بسحب القوات الأجنبية من أفغانستان خلال 14 شهرا شرط أن تبدأ الحركة مفاوضات مع كابول بشأن مستقبل البلاد مع ضمانات أخرى.

ويقضي الاتفاق الذي لا تشكّل الحكومة الافغانية طرفاً فيه، بمبادلة خمسة آلاف من عناصر طالبان المسجونين بألف من أفراد قوات الأمن الأفغانية، وهو ما كان يشكل نقطة أساسية في الاتفاق الثنائي.

والتقى وفد من طالبان الحكومة الأسبوع الماضي لبحث صفقة شاملة لتبادل الأسرى لكنه انسحب من المحادثات بعدما بدأ مسؤولون بالافراج عن اسرى تدريجيا فقط.

وأكد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أفغانستان خوان بيدرو شيرير في تغريدة “لقد سهلنا الإفراج عن 20 عنصرا من قوات الدفاع والأمن الأفغانية الذين احتجزتهم طالبان ونقلتهم إلى مكتب الحاكم في قندهار”.

والاحد قالت حركة طالبان لوكالة فرانس برس إن قرارها الافراج عن مجموعة الاسرى تلك “كان خطوة حسن نية، لتسريع عملية تبادل الأسرى”.

وأعلنت السلطات الأفغانية أنها أفرجت حتى الآن عن 300 معتقل من حركة طالبان لا يشكلون خطرا كبيرا، بعدما تعهدوا بعدم العودة الى القتال، مشيرة الى أنها أخذت بالاعتبار في قرارها أعمارهم وصحتهم ومدة عقوبتهم المتبقية.

وقالت حركة طالبان، التي تواصل هجماتها ضد القوات الأفغانية في جميع أنحاء البلاد إن قرارها الإفراج عن مجموعة من السجناء لا يعني استئناف المحادثات مع كابول.