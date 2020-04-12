الصحة: حظر التجوال الجزئي وتمديده يتوقف على الموقف الوبائي وحالات الشفاء تجاوزت الإصابات

العراق أمام 10 أيام حاسمة بشأن كورونا

بغداد – الصباح الجديد :

أكدت وزارة الصحة، امس الاحد، أن حظر التجوال الجزئي وتمديده يتوقف على الموقف الوبائي، لافتة إلى أن حالات الشفاء تجاوزت الإصابات. في الوقت ذاته أعلنت الصحة العالمية أن العراق أمام 10 أيام حاسمة بشأن كورونا.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، سيف البدر، إن “الإصابات بفيروس كورونا الآن ضمن المستوى الطبيعي، بناءً على المعطيات العلميَّة، التي أظهرت أنَّ عدد حالات الشفاء يتجاوز الإصابات الجديدة المسجلة في العراق لليوم الثالث على التوالي”.

وأوضح، أن “حظر التجوال أسهم بالحد من انتشار الفيروس، وحقق نتائج إيجابيَّة تمثلت بشفاء أعدادٍ كبيرة من المواطنين”.

وأشار البدر الى أنَّ “قرار رفع حظر التجوال الجزئي أو تمديده يتوقفُ على الموقف الوبائي”، منوهاً بأنَّ “أغلب دول العالم ما زالت تشهد ارتفاعاً كبيراً بأعداد الإصابات والوفيات”.

ودعا المواطنين الى “التزام منازلهم مع تطبيق إجراءات صارمة لاحتواء الفيروس، وصولاً الى القضاء بالكامل على هذه الجائحة”.

في حين عدت لجنة الصحة والبيئة النيابية, امس الاحد، قرار الحكومة بالزام كافة المحافظات بقرارات خلية الازمة فيما يتعلق بالحظر الصحي اجراء صحيح, فيما اشارت إلى أن رفع الحظر سيكون جزئيا.

وقال عضو اللجنة النائب حسن خلاطي في تصريح لـه , ان “قرار الحكومة بالزام كافة المحافظات بمواعيد الحظر الصحي التي حددتها خلية الازمة اجراء صحيح وسيسهم في عدم تفشي الفايروس, إضافة الى انه سيقضي عليه خلال فترة قصيرة”.

وأضاف خلاطي، ان “تراجع مؤشر قياس الإصابات والوفيات بالفايروس في العراق يؤكد اهتمام المواطن بالالتزام بتوجيهات خلية الازمة”.

وأوضح، أنه “في حال احسار الفايروس في المحافظات سوف لن يكون هناك رفع للحظر كليا وانما سيتم اعتماد برنامج جزئي وفق محددات خاصة من قبل خلية الازمة”.

في الوقت ذاته رهنَ ممثل منظمة الصحة العالميَّة في العراق، أدهم إسماعيل، امس الاحد، بقاء البلاد في وضع جيد بشأن السيطرة على فيروس “كورونا” باستمرار الالتزام بالتدابير الوقائيّة في الأيام العشرة المقبلة.

وقال إسماعيل إن “تناقص الإصابات وارتفاع حالات الشفاء يشيعان الاطمئنان ويبشران بالسيطرة على الفيروس”.

وأضاف، أن “الخطوات السريعة التي اتخذتها خليَّة الأزمة بزيادة عدد مختبرات الفحص والتشديد على تطبيق إجراءات الحظر، فضلاً عن منع التجمعات والزيارات الشعبيَّة وتوصيات المرجعيَّة الدينيَّة أسهمتْ بشكلٍ كبير في تطويق المرض في الوقت الحالي”.

من جانب اخر اعلنت دائرة صحة الديوانية، عدم تسجيلها اية اصابات بفيروس كورونا اليوم امس الاحد.

وذكرت الدائرة في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، انه “مازالت الفرق الصحية تتابع الحالة الصحية المشتبة بها والحالات المؤكدة اذ كان الموقف لهذا اليوم على النحو التالي؛ (لاتوجد اصابات جديدة لهذا اليوم 12/4/2020، وتم سحب (7) نماذج لحالة مشتبة بها وارسالها الى مختبر الصحة العامة بتاريخ 11/4/2020، وايضا تم سحب ( 8) نماذج لحالة مشتبة بها وارسالها الى مختبر الصحة العامة بتاريخ 12/4/2020”.

واوضحت، ان “عدد الاصابات الكلي من 15/3/2020 ولحد الان 7، بينما عدد حالات الشفاء 5، والمتوفون 1 (توفي في وقت سابق )، والراقدين 1 وبحالة جيدة”.

فيما اعلنت دائرة صحة ديالى، امس الاحد، عن عدم تسجيل اصابة بفيروس كورونا لليوم الرابع على التوالي.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في تصريح له ،ان” صحة ديالى لم تسجل اي اصابة بفيروس كورنا لليوم الرابع على التوالي”، لافتا الى ان “اجمالي حالات الاشتباه التراكمي الذي وصلت نتائجها خلال الاسابيع الماضية تجاوز حاجز الـ200 وكانت جميعها سلبية”.

واضاف العزاوي،ان” مركز الحجر الرئيسي قرب بعقوبة يضم حاليا 5 مصابين بينهما اثنين ستصل نتائج فحوصاتهما المختبرية مساء اليوم ونامل ان تكون سلبية ليتم اخلاءهما بعد تماثلهما للشفاء”، مشيرا الى أن “خارطة الفحوصات في ازدياد مستمر وشملت اغلب مناطق ديالى”.

وكانت ديالى سجلت 18 حالة اصابة منذ بروز فيروس كورونا 3 منها توفيت فيما تم اخلااء 10 حالات بعد تماثلها للشفاء.

وعلى الصعيد ذاتة اعلنت دائرة صحة محافظة النجف، الاحد، تماثل 10 مصابين بكورونا للشفاء التام.

وقالت الدائرة في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، انها “لم يتم تسجيل اصابات جديدة بالفيروس اليوم”، مبينة ان “10 مصابين قد اكتسبوا الشفاء التام”. واضافت، ان “مجموع الذين تعافوا بلغ 149 حالة”.

ومن جهة اخرى اعلنت قائمقامية مركز محافظة السليمانية، امس الاحد، عن بدء المرحلة الاولى من عملية رفع حظر التجوال وعودة الحياة الى طبيعتها، معلنة عن المشمولين بهذا القرار.

وقال عضو اللجنة المشتركة لقائمقامية مركز محافظة السليمانية سالار سراویي في تصريح صحفي، إنه “تم منح الموافقات اللازمة لفتح بعض محال الحلاقة والموبايلات وتصليح السيارات وبعض المطاعم التي تقع ضمن احياء مدينة السليمانية”.

واضاف، انه “اعتبارا من اليوم الاحد سيتم فتح سوق تبادل العملة في السليمانية، وسيبقى قرار حظر التجوال كما هو لحين صدور قرار جديد من قبل حكومة اقليم كردستان “.

واشار الى انه, “سيتم السماح بفتح بعض المحال في احياء مدينة السليمانية اعتبارا من الساعة الـثامنة صباحا ولغاية الـخامسة عصراً”.