  • الجمعة , 10 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

“سيارة كورونا” تجوب شوارع الهند للتوعية بالوباء

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الصباح الجديد-وكالات:

شوهدت مركبة صغيرة على شكل فيروس كورونا عملاق تجوب شوارع مدينة حيدر أباد جنوبي الهند بهدف توعية السكان في المدينة بضرورة “البقاء في المنازل” لكبح تفشي الوباء.

ويأمل المخترع الهندي سوداكار ياداف، صاحب رقم قياسي في موسوعة “غينيس” لتصميمه أكبر دراجة ثلاثية العجلات في العالم، أن تنجح سيارة كوفيد-19، التي تعمل بواسطة محرك قوي، في كبح انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد.

وتبدو السيارة الصغيرة التي تتسع لراكب واحد، شبيهة بالصور المعروفة للفيروس، بما في ذلك أشواك الفيروس المنتشرة على سطحه.

وقال ياداف “الناس ليسوا خائفين.. وما يزالون يتنقلون في الشوارع برغم الخطر الواضح.. رسالتي من خلال هذه السيارة الفنية، إفهامهم خطورة الخروج إلى الشوارع وتأكيد أن المكان الأكثر أمنا في الوقت الراهن، المنزل”، وفقا لفرانس برس.

وبشأ، الفكرة قال ياداف إنه استلهمها من خوذات مصنوعة على شكل فيروس ترتديها الشرطة في أماكن أخرى في الهند للتوعية بأخطار فيروس كورونا الجديد بصورة تحمل بعض الطرافة.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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