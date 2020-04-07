التجارة تجهز الوكلاء بـ 3 مليون كيس طحين

اكدت انه محلي بنسبة ‎%‎100

بغداد- الصباح الجديد :

أعلنت وزارة التجارة، توزيع 3 ملايين كيس طحين ضمن الوجبة الثالثة لمواد البطاقة التموينية التي يتم توزيعها على المواطنين، فيما اشارت الى ان الطحين المستخدم في الحصة التموينية لتوزيعه بين المواطنين محلي بنسبة 100%.

وذكرت الوزارة في بيان لها ان”اجمالي الكمية المجهزة من الطحين للمواطنين عبر الشركة العامة لتصنيع الحبوب لغاية اليوم 3 ملايين كيس منذ اطلاق تجهيز الحصة الثالثة مع بداية فرض الحظر الصحي المفروض في البلاد بموجب قرارات خلية الازمة”، موضحة ان”قسم رقابة للتفتيش في الشركة العامة لتصنيع الحبوب يواصل جولاته الميدانية على المطاحن والوكلاء ومتابعة ايصال الطحين”.

واضاف البيان، ان”الطحين الموزع في الحصة التموينية على المواطنين محلي بنسبة 100%، من خلال طحنة داخل المطاحن المعتمدة في الوزارة والتي يصل عددها الى 300 مطحنة منها 14 حكومة”، مبينا ان”عدد المطاحن في بغداد 60 منها 4 حكومية”.

واشار الى، ان”قسم السيطرة النوعية في الشركة المذكورة يقوم بسحب النماذج لغرض الفحص المختبري لبيان مدى صلاحية الطحين المنتج للاستهلاك والخبازة ومطابقته للمواصفات المعتمدة، حيث يتم اجراء فحص الخبازة مرتين الاولى موقعيا داخل المطحنة والثانية في المختبرات التابعة للشركة”.

من جانبها أعلنت الشركة العامة لتصنيع الحبوب التابعة لوزارة التجارة، الثلاثاء، عن تجهيز الوكلاء بمليونين و700 ألف كيس من مادة الطحين المخصص للبطاقة التموينية، حصة المطاحن الحكومية منها (500) ألف.

وقال مدير عام الشركة رياض فاخر الهاشمي في تصريح إن “الشركة ومنذ اليوم الأول للحظر استنفرت ملاكاتها لتجهيز كميات الطحين المكلفة بتوزيعها ووضع الخطط التسويقية في ظل الظروف الحرجة التي تتعرض لها البلاد”.

وأضاف الهاشمي، أن “الشركة باشرت باطلاق الحصة الثالثة، ووضع خطة تسويقية تضمن تجهيز الأسر بمادة الطحين وفقاً لتوقيتات محددة تحقق انسيابية في التوزيع”، مشيراً الى “استقرار أسعار مادة الطحين بالأسواق المحلية وتحقيق وفرة كافية لتحقيق الامن الغذائي”.

وأكد، “التنسيق مع شركة تجارة الحبوب لتوفير الكميات اللازمة والحصول على استثناءات بحرية الحركة للعاملين في المطاحن وعجلات نقل الطحين وتسهيل عملية وصوله الى الوكلاء”، لافتاً الى “تكثيف الجولات التفتيشية التي تنفذها الفرق الرقابية التابعة للشركة على المطاحن والوكلاء للإشراف والمتابعة بالتزامن مع عملية الإنتاج والتوزيع وتقوم تلك الفرق بالاطلاع على مراحل الإنتاج وسحب النماذج لأغراض الفحص المختبري”.

وأفصح الهاشمي أنه “اطلع ميدانياً في جولة لأفران الخبازة، على نماذج محسوبة من المطاحن العاملة ووكلاء الطحين للفحص من قبل قسم السيطرة النوعية في الشركة، إذ أثبتت نتائج الفحص صلاحية الطحين المنتج للاستهلاك والخبازة”، مؤكداً أنَّ “الحبوب المستخدمة في الإنتاج محلية بنسبة 100 بالمئة”.

في الوقت ذاته اكدت الوزارة عودة اسعار مادة الطحين في الاسواق المحلية الى معدلاتها الطبيعية الموجودة قبل ايام الحظر وازمة كورونا نتيجة تجهيز وجبات جديدة من مادة الطحين على المواطنيين في عموم مناطق البلاد .

وقالت الوزارة في بيان نقلا عن مدير عام الرقابة التجارية والمالية علي زهير الجلبي ان “عمليات متابعة السوق المحلية قد اشرت انخفاض في اسعار مادة الطحين واستقرار اسعار عدد كبير من المواد التي شهدت اقبالا واسعا من المواطنيين بسبب القلق من تأثيرات ازمة كورونا”.

الجلبي اوضح بان “اسعار مادة الطحين عادة الى معدلاتها الطبيعية قبل ازمة كورونا نتيجة الجهود التي بذلتها ملاكات وزارة التجارة في تجهيز مادة الطحين على المواطنيين ضمن وجبات مستقرة ومتابعة حركة السوق التجارية من خلال رقابة صارمة بالتنسيق مع اجهزة وزارة الداخلية والامن الوطني”.

و اشار الجلبي، الى ان “موشرات بقاء الاسعار في معدلاتها الطبيعية في السوق المحلية تأتي انسجاما مع التعاون الكبير الذي يبديه المواطنين في اقتناء الكميات التي يحتاجها فعلا من دون زيادات غير معقولة وهذا اثر بشكل ايجابي على استقرار أسعار السوق المحلية”.

وشدد على “استمرار ملاكات دائرته بوضع اليد وضبط العديد من المخالفات التي تحصل في عمل الوكلاء من خلال رصد وتدقيق الكميات المجهزة وإحالة العديد من الملفات الى قاضي التحقيق لاستكمال الإجراءات على وفق القانون”.