تصفير الرسوم الجمركية لمفردات التموينية

بغداد ـ الصباح الجديد:

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة فايروس كورونا) تصفير الرسوم الجمركية لمفردات البطاقة التموينية ومواد اخرى.

وقالت في بيان، ان “اللجنة قررت في جلستها الثانية، شمول مواد مفردات البطاقة التموينية والبقوليات الجافة بجميع أنواعها، والحليب المجفف بأنواعه، والمعجنات الجافة، والمواد الطبية، ومواد التعقيم والأجهزة والمستلزمات الطبية والكمامات وكل ما يتعلق بمكافحة فايروس كورونا والمواد المستوردة من القطاع الخاص ولغاية الـ31 من تموز المقبل.

واضافت، “تقرر تصفير الرسوم الجمركية، وتخفيض عمولات فتح الإعتماد للمواد المذكورة آنفا بنسية 50 % من المصرف العراقي للتجارة، وإعتماد التسهيلات التي أصدرها البنك المركزي العراقي بشأن تعزيز الأرصدة لأغراض إستيراد المواد المذكورة آنفا”.

وأوضحت اللجنة في البيان، ان “هيئة المنافذ الحدودية ستتولي ضمان وجود الجهات الفاحصة بالمنافذ لضمان تسهيل إجراءات دخول المواد، على ان تتولی ملحقياتنا التجارية وسفاراتنا في دول الشحن مساعدة المستوردين وإنجاز متطلبات الشحن من خلال الوسائل الإلكترونية لضمان عدم التأخير، وإعتماد الوثائق والمستندات من خلال الإنترنت لتسهيل إجراءات دخول تلك البضائع”.