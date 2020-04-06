فيروس كورونا: الأطقم الطبية في بريطانيا ترتدي أكياس النفايات للوقاية

الصباح الجديد-وكالات:

في الوقت الذي يتزايد فيه عدد حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا، تعمل المستشفيات في بريطانيا بكل طاقتها من أجل توفير المزيد من أسرة العناية المركزة لذوي الحالات الحرجة. وتحدثت طبيبة بالعناية المركزة لبي بي سي 1 لتصف الواقع الصعب، وحاجة العاملين الصحيين في انجلترا للدعم والمعدات.

وشكا الكثيرون من العاملين في مجال الرعاية الصحية في انجلترا لبي بي سي من قلة المعدات في مستشفياتهم. ولأنهم تلقوا تحذيرات من التحدث لوسائل الإعلام فإنهم لا يرغبون في الحديث علانية. ورغم ذلك، فإن طبيبة في العناية المركزة من ميدلاند بوسط انجلترا قررت أن تتحدث. ووافقت البي بي سي على تغيير اسمها لحماية هويتها.

ووصفت الدكتورة روبرتس حالة مستشفى على الحافة. فالعناية المركزة مكتظة بالمرضى من ضحايا كوفيد 19، وباتت كل العمليات تعتبر غير عاجلة، وحتى عيادات السرطان ألغيت. وهناك نقص في العاملين، ونقص في أسرة العناية المركزة، ونقص في المضادات الحيوية وأجهزة التنفس الأساسية.

وتقول الطبيبة روبرتس إنه برغم ذلك لا يوجد شيء ينبه للخطر أكثر من حقيقة أن الطاقم الطبي، الذي مازال يوفر الرعاية لأصحاب الحالات الحرجة 13 ساعة يوميا، عليهم اللجوء لمعدات مبتكرة للوقاية الشخصية PPE مثل أكياس النفايات الخاصة بالعيادات، ونظارات التزحلق على الجليد، والمآزر البلاستيكية.

وبينما طلب من الناس الإبقاء على مسافة التباعد الاجتماعي وقدرها بمترين، فإنه يطلب من الكثيرين من العاملين بالهيئة الصحية الوطنية في بريطانيا فحص المشتبه في إصابتهم بالكورونا من مسافة 20 سنتيمترا دون وسائل وقاية ملائمة.

ومع احتمال أن تكون العواقب مميتة، تقول روبرتس إن العديد من الإدارات في المستشفى تعيش في خوف من القادم، ومن ثم شرعوا في ادخار معدات الوقاية الشخصية لأنفسهم.