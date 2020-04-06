الإمارات تبارك للهيئة المؤقتة وتؤكد تعزيز التعاون المشترك مع العراق

تشكيلة خماسية يقودها إياد بنيان

بغداد ـ الصباح الجديد:

تلقى السيد اياد بنيان رئيس الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي لكرة القدم برقية تهنئة من السيد عبد الله الجنيبي النائب الاول لرئيس اتحاد الامارات بكرة القدم ورئيس رابطة المحترفين الإماراتية بمناسبة تسلمه رئاسة مهام الاتحاد العراقي لكرة القدم وفيما يلي نص البرقية.

سعادة السيد اياد بنيان محمد النداوي المحترم.. رئيس الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي لكرة القدم

تحية طيبة وبعد/ بالاصالة عن نفسي ونيابة عن اخواني اعضاء مجلس الادارة واسرة رابطة المحترفين الإماراتية يسرنا ان نتقدم الى سعادتكم بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة تعيينكم رئيس الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي لكرة القدم.

واذ نأمل من خلال هذه المناسبة الكريمة على تعزيز التعاون المشترك مع اتحادكم الموقر وتوطيد العلاقة بما يخدم مصالح الرياضة بين البلدين الشقيقين على نحو متميز سائلين المولى عز وجل لكم كل التوفيق والنجاح وللكرة العراقية المزيد من التقدم والازدهار.. وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام.. عبد الله ناصر الجنيبي. النائب الاول لرئيس اتحاد الامارات لكرة القدم. رئيس رابطة المحترفين الإماراتية.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، أسماء اللجنة المؤقتة التي ستدير عمل الاتحاد العراقي، خلال الفترة المقبلة.. وتتألف الهيئة المؤقتة من إياد بنيان رئيسًا، والدكتور شامل كامل نائبًا له، بجانب الأعضاء أحمد علي وأسعد لازم ورافد عبد الأمير على أن يقدم استقالته من رئاسة الاتحاد الفرعي في بابل.

وتولت اللجنة المؤقتة، العمل اعتبارا من الجمعة، وتقوم بمهام عملها في إدارة عمل اتحاد الكرة والتواصل مع الأندية لإيجاد الحلول الممكنة لمسابقة الدوري المحلي.

وقررت الهيئة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة العراقي، أن تباشر أعمالها باجتماع أولي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وقال مصدر بالهيئة: “علينا أن نسابق الزمن، وبالتالي سيكون الاجتماع الأول عبر وسائل التواصل (الفيديو)، لالتزام الجميع بقرارات وزارة الصحة وخلية الأزمة، بالحظر الصحي ومنع التجوال”.

وأضاف: “الهيئة ستباشر العمل الفعلي من خلال التواجد اليومي في مقر الاتحاد، بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، وعودة الحياة لطبيعتها”.

وكان السيد احمد عباس أدار العمل في المدة الماضية بعد تكليفه من الاتحاد الدولي لكرة القدم، اذ كان عباس مكلفا بتمشية أمور الاتحاد العراقي لكرة القدم بعد استقالة جماعية تقدم بها اعضاء الاتحاد المركزي بقيادة عبد الخالق مسعود على خلفية قضية الكابتن عدنان درجال الدولية التي اتهم فيها الاتحاد بخروقات عدة، وبلغت القضية نقاطا سلبية بعد دخول عنصرين من اتحاد الكرة إلى السجن هما صباح رضا وستار زوير حتى تقدم اعضاء اتحاد الكرة بالاستقالة وتم الافراج عن الموقوفين بعفو خاص من رئيس الجمهورية برهم صالح.