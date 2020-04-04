فنانون لبنانيون يصفقون لجهود الطواقم الطبية.. ومروان خوري يهديهم أغنية

الصباح الجديد-وكالات

أصدر الفنّان اللبناني مروان خوري أغنيةً تمجد بطولات الطواقم الطبية، بعد أيّام على دعوة “زقفة للأبطال” التي استجاب لها اللبنانيون، بالتصفيق من شرفات منازلهم، تحية لجهود الأطباء والمسعفين والممرضين، في مواجهة جائحة كورونا.

ونشر مروان خوري أغنيته التي تحيي الطواقم الطبية، عبر حسابه الرسمي على “انستغرام”، وعلقّ عليها بالقول: “هيدي مش غنّية هي إلهُنْ تحية ليلّي عم يتعبوا، ويخاطروا بحياتن.”

وكان اللبنانيون قد صفقوا من شرفات منازلهم، تحيةً لجهود الطواقم الطبية، بمواجهة انتشار فيروس كوفيد 19 المستجد، في تمام الساعة الثامنة ليلاً، من يوم 29 مارس/ آذار الفائت، استجابة لدعوةٍ بعنوان “زقفة للأبطال”.

واستجاب للدعوة فنّانون لبنانيون، حيث ذكرت إليسا بالدعوة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، قبل حوالي الربع ساعة من موعدها، قائلة: “زقفة من القلب مش بالإيدين لكل الطاقم الطبي بلبنان الساعة ٨ من شبابيك بيوتنا، لنقول لكل هالأبطال إنن كبار بعيوننا وإنو اللي متلن ما بيتكافو لو شو ما عملنا معن، لاقونا بعد دقايق لنزقف سوا.”

كما توجهت نانسي عجرم بالتحية للطواقم الطبية، مع عائلتها، من شرفة منزلها، بفيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، علقت عليه بالقول: “شو ما عملنا ما بيكفي حتى نشكركن.. من قلبنا زقفة للأبطال الله يحميكن ويحمي جميع الأطباء والمسعفين والممرضين والممرضات ويحمي عيلكن وعيلنا كلنا.”

فعل راغب علامة الأمر ذاته بالشراكة مع زوجته “جيهان”، ونشر الفيديو عبر حسابه الرسمي على “انستغرام”، تحت وسم “زقفة للأبطال”.

وكذلك ميريام فارس، التي صفقّت لأبطال الطواقم الطبية، من شرفة منزلها، مع ابنها “جايدن”، كما أظهر فيديو نشره حساب لأحد معجبي المغنية اللبنانية على “انستغرام”.

أما المغنية اللبنانية نجوى كرم، فلبت الدعوة على طريقتها الخاصة، عبر حسابها الرسمي على “تويتر” بمشاركتها فيديو من إحدى حفلاتها، تحث فيه الجمهور على التصفيق بحماسة.

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