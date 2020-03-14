أنس جابر تتقدم مركزا في التصنيف العالمي للتنس

تونس ـ وكالات:

تقدمت لاعبة التنس التونسية أنس جابر مركزا جديدا في تصنيف لاعبات التنس المحترفات، لتصبح في المرتبة 38 عالميا.

وتألقت جابر (25 عاما) بشكل لافت منذ مطلع العام الحالي، ببلوغها الدور ربع نهائي أستراليا المفتوحة، وثمن نهائي دبي المفتوحة، وربع نهائي الدوحة المفتوحة.. وسافرت جابر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في بطولة إنديان ويلز، بعد أن ضمنت دخولها مباشرة إلى الجدول النهائي، قبل أن يتقرر إلغاء هذه البطولة بسبب فيروس كورونا.