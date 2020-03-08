امانة بغداد أولا في بطولة أندية المصارعة الحرة

بغداد ـ الصباح الجديد:

حقق فريق امانة بغداد المركز الاول لبطولة اندية العراق للمصارعة الحرة فئة ( الشباب )، التي اختتمت مساء أول أمس على قاعة اتحاد المصارعة، فيما حقق فريق الاعظمية المركز الثاني وحل الديوان في المركز الثالث .وقال رئيس النادي، فلاح المسعودي: ان الفوز بالبطولة جاء نتيجة للعمل المنظم من قبل الهيئة الإدارية لنادي أمانة بغداد، التي حرصت على تهيئة الاجواء المثالية أمام الفريق لكتابة اسمه بحروف من ذهب في سجلات الأبطال، والظهور المشرف في البطولة.

وأشار الى: أن تلك الجهود قابلتها رغبة صادقة من الجهازين الفني والاداري، فضلا عن اللاعبين، وحرص كبير على تقديم افضل المستويات الفنية طيلة فترة النزالات من أجل تحقيق اللقب وتربعهم على عرش لعبة المصارعة.

وقدم نائب رئيس النادي، المهندس محمد فرحان، مباركته لفريق المصارعة بمناسبة تحقيقه للقب، بعد المستويات الكبيرة التي قدمها طوال مشواره في البطولة والتي أشير لها بالبنان من قبل جميع المراقبين، ومهدت الطريق أمامه للتتويج باللقب، في ظل المنافسة القوية من قبل الفرق المشاركة. مثمنا دور مشرف الفريق، احمد عزت الموسوي، من خلال متابعته المستمرة لكل ما يحتاجه الفريق.الجدير بالذكر ان نادي امانة بغداد لم يشارك في نزالات المصارعة الرومانية فئة الشباب.