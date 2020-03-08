علي عدنان يساهم بفوز فريقه على لوس انجلوس

الحمادي يستعد للتحدي مع سوانزي

متابعة الصباح الجديد:

ساهم لاعب منتخبنا الوطني بكرة القدم علي عدنان بفوز فريقه فانكوفر على لوس انجلوس جالاكسي.وانتهت المباراة بفوز فانكوفر بهدف وحيد على حساب لوس جالاكسي.وسجل هدف المباراة الوحيد ريكتيس بعدما وصلته كرة على طبق من ذهب بتمريرة من علي عدنان.ويملك فانكوفر ثلاث نقاط من مباراتين حيث خسر مباراته الاولى.

إلى ذلك، عاد نجم المنتخب الأولمبي لكرة القدم، علي الحمادي من الإصابة ويستعد للتحدي مجدداً مع فريقه سوانزي سيتيي البريطاني..ولم يتمكن الحمادي من المشاركة في بطولة آسيا تحت 23 عاماً بسبب اصابته في أوتار الركبة خلال مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب تحت 18 عاماً ضد مانشستر سيتي في كنون الأول.

وقال الحمادي في تصريح نشره الموقع الرسمي للنادي وترجمته السومرية نيوز، «اعتقد أن عملي الشاق قد أتى ثماره هذا العام، لذلك يجب أن أستمر في ذلك للتحسن».

وأضاف «لقد تغيرت بشكل كبير كلاعب للأفضل، وآمل أن أتمكن من الاستمرار في ذلك الآن، من الواضح أنه ليس من المثالي أن تبقى خارج الملعب لمدة ثلاثة أشهر تقريباً».وتابع «لا أريد أن أكون خارج الملعب وعدم تسجيل الأهداف، ينتابك هذا الشعور عندما تكون مصاباً».وأكمل «عدت إلى التمرينات مجدداً، أنا الآن بحاجة لمحاولة تسجيل الأهداف ومساعدة زملائي مرة أخرى».

وسجل المهاجم العراقي المولود في العراق والذي بلغ الثامنة عشرة من العمر يوم امس، ظهوره التاسع لفريق الشباب في سوانزي سيتي هذا الموسم، حيث لعب في الدقيقة 76 من المباراة التي خسرها يوم الاثنين أمام وست بروميتش ألبيون في دوري الدرجة الثانية 2 في الدوري الإنجليزي.

من جانب اخر، اعلن النادي الفيصلي الاردني عن مغادرة المحترف العراقي فرحان شكور صفوف فريق كرة القدم .. وقال عضو مجلس إدارة النادي سامر الحوراني في تصريح صحفي:» ان اللاعب تقدم بطلب رسمي للرحيل عن الفريق، بسبب توجه الفيصلي لاعتماده كلاعب اسيوي فقط «.واكد الحوراني :» ان النادي وافق على طلب اللاعب شكور وبالتالي خروجه من خيارات المدير الفني التونسي شهاب الليلي الذي سبق وأن اعلن أن اللاعب ليس من خياراته «.

يشار إلى أن الفيصلي سبق وأن تعاقد مع شكور بداية الموسم الكروي، حيث شارك في مباريات ببطولة درع الاتحاد، قبل أن يعود الفيصلي ويعلن فسخ عقده بناء على تنسيب الجهاز الفني الذي عاد وأعلن عودته للفريق ومن ثم حسم موضوع رحيله بشكل نهائي.

في حين، اجرى لاعب نادي النفط زكريا الاسماعيلي جراحة ناجحة في الكاحل. وخضع المغربي زكريا الإسماعيلي المحترف في نادي نفط الوسط إلى تدخل جراحي بدولة قطر على مستوى الكاحل بعد تعرضه للإصابة في الجولة الأولى من الدوري.وقال الإسماعيلي في تصريح صحفي «خضعت لتدخل جراحي وبفضل الله تمت العملية بنجاح وأحتاج إلى فترة استشفاء ومن بعدها التفكير في العودة إلى التدريبات، لأن الإصابة قوية».

وبين «الإصابة حدثت في المباراة الأولى من الدوري وأثناء تسجيلي لهدف في مرمى أمانة بغداد، وأشكر إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين الذين تواصلوا معي».وتمنى الإسماعيلي لنفط الوسط أن يستعيد الانتصارات في الدوري، وأن يكون من الفرق المنافسة على اللقب هذا الموسم.يشار إلى أن اللاعب المغربي التحق بنفط الوسط في فترة الانتقالات الشتوية بالموسم الماضي وجددت الإدارة التعاقد معه لموسم جديد قبل أن يتعرض للإصابة.