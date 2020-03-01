الزراعة تصرف المستحقات المالية لمسوقي محصول الذرة الصفراء ببغداد والمحافظات

بغداد ــ الصباح الجديد

صرفت وزارة الزراعة، الاحد، المستحقات المالية لمسوقي محصول الذرة الصفراء ببغداد والمحافظات.

وذكر اعلام الوزارة في بيان تلقت ” الصباح الجديد “نسخة منه، إن “من خلال شركة ما بين النهرين العامة للبذور، اعلنت عن المباشرة بصرف المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الذرة الصفراء في بغداد والمحافظات”.

واضاف، انه “تم المباشرة بدفع المستحقات المالية لمزارعي الذرة الصفراء عن طريق كافة مراكز ومعامل شركة ما بين النهرين العامة للبذور في بغداد والمحافظات”، داعيا “الفلاحين والمزارعين المسوقين إلى مراجعة المعامل التي سوقوا محصولهم إليها لاستلام مستحقاتهم المالية وحسب أولوية التسويق والمراجعة للدفعة الأولى”.

وبين ان “هذه الخطوة تأتي لتشجيع الفلاحين والمزارعين ومنتجي البذور على زيادة الإنتاجية والإسراع في تسويق محاصيلهم من أجل النهوض بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ودعم المنتج المحلي”.