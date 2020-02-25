ديمقراطيو أمريكا يطالبون بمعاقبة روسيا على تدخلها في انتخابات 2020

الصباح الجديد ـ وكالات :

قال ديمقراطيون أمريكيون بارزون إنه يتعين على إدارة الرئيس دونالد ترامب أن تفرض فورا عقوبات على روسيا بعد ما ذكره مسؤولون بالمخابرات الأمريكية من أن روسيا تحاول على ما يبدو التأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية هذا العام.

وكتب ثلاثة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ هم تشوك شومر وبوب منينديز وشيرود براون رسالة لوزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الخزانة ستيفن منوتشين يطالبون فيهما الإدارة بأن تفرض «فورا وبقوة» عقوبات على الحكومة الروسية وعلى أي روس تدخلوا في الانتخابات.

كان مصدر في الكونجرس قد قال لرويترز يوم الجمعة إن مسؤولي مخابرات أبلغوا المشرعين بأن روسيا منخرطة على ما يبدو في حملات تضليل ودعاية لمساعدة كل من بيرني ساندرز، المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة، وترامب الذي يسعى للفوز بفترة ولاية ثانية في الانتخابات المقررة في نوفمبر تشرين المقبل.

ويسمح القانون الأمريكي للإدارة باقتراح فرض عقوبات على موسكو ردا على التدخل في الانتخابات.

وحث أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة بومبيو ومنوتشين على التحرك بسرعة لفرض عقوبات على روسيا في الخطاب الذي أعلن امس الأول الاثنين.

وشومر هو زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، أما منينديز وبراون فهما أكبر عضوين ديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية واللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ واللتين تشرفان على سياسة العقوبات.

وعين ترامب في الأسبوع الماضي ريتشارد جرينل السفير الأمريكي في ألمانيا قائما بأعمال مدير المخابرات العامة بدلا من جوزيف ماجواير. وذكرت تقارير إعلامية أن ترامب استاء من إبلاغ المشرعين بأمر التدخل الروسي.