  • الإثنين , 24 فبراير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

جيجي حديد ترغب بإنجاب الاطفال

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الصباح الجديد – وكالات:
كشفت عارضة الأزياء العالمية من أصول فلسطينية جيجي حديد عن رغبتها بإنجاب أطفال في السنين القليلة المقبلة، لشغفها بتكوين أسرة، اذ تشكّل بالنسبة اليها ميزة خاصة وحضن دافئ تلجأ اليه عند مصاعبها وحزنها.
وتساءل العديد من الجمهور فيما إذا كانت ستعلن زواجها قريبا من النجم العالمي زين مالك الذي تواعده حاليا والذي أعلنت عن نيتهما بالزواج قريبا.
يذكر ان جيجي حديد كتبت تعليقاً مؤخرا على منشور النجم الأميركي جايك بول في صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: “تقول هذا فقط لأنه لا يريد أن يتسكع معك ومع اصدقائك من يوتيوب؟ لقد كان في المنزل مع اصدقائه المقربين وهو غير مهتم بك أيها القبيح عديم القيمة”. وكان ذلك ردا على بول الذي ذكر ان خلافا حدث بينه وبين زين مالك بسبب ان الاخير عامله بأسلوب سيء حسب ادعائه.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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