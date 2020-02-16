طالباني: علاوي رفض تسلم أسماء مرشحين للوزارات من الأحزاب الكردية

بغداد ـ الصباح الجديد :

كشفت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني الا طالباني، الاحد، عن رفض رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوب استلام اي مرشح حتى وان كان مستقلا من قبل الاحزاب الكردية خلال اجتماعه الاخير بهم.

وقالت طالباني في تصريح أورده موقع “دواروژ” الكردية واطلعت عليه الصباح الجديد، إن “رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي رفض استلام اي اسماء مرشحة من قبل الكتل الكردية”.

واضافت ان “علاوي وخلال اجتماع بالكتل الكردستانية رفض استلام اي اسماء مرشحة لشغل مناصب وزارية في حكومية حتى وان كانت مستقلة وتكنوقراط”.

ودعت طالباني رئيس الوزراء المكلف الى “تطبيق معيار عدم استلام اسماء من الكتل السياسية مع الجميع”، مبينة ان “رئيس الوزراء المكلف وعد باختيار اسماء كردية مستقلة لشغل المناصب الوزارية التي هي من حصة المكون الكردي .

وكشفت طالباني عن “رفض الحزبين الكورديين الرئيسيين ( الاتحاد الوطني والديمقراطي) حتى الان مقترح علاوي بتقديم اسماء من قبله لشغل المناصب الوزارية الخاصة بالمكون الكردي”.