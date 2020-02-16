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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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وزراء دفاع لناتو سيزيدون اعداد عسكرييهم في العراق

شؤون عراقية
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الصباح الجديد ـ وكالات:
اعلن الامين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ ان الحلف قرر زيادة عدد العسكريين في العراق .
واكد ستولتنبرغ، في تصريحات صحفية على هامش فعاليات اليوم الثاني من منتدى ميونخ للامن :” ان المعركة ضد تنظيم داعش لم تنته ، وعلينا ان نضمن ان لا يعود التنظيم مرة اخرى”.
واضاف :” ان تنظيم داعش لم يعد يسيطر على كثير من الاراضي في العراق والشام كما كان بالسابق”.
واشار ستولتنبرغ الى :” ان وزراء دفاع حلف الناتو قرروا هذا الاسبوع زيادة الدعم الى العراق”، في اشارة الى زيادة عـدد العسكرييـن في العراق.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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