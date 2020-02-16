الصباح الجديد ـ وكالات:
اعلن الامين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ ان الحلف قرر زيادة عدد العسكريين في العراق .
واكد ستولتنبرغ، في تصريحات صحفية على هامش فعاليات اليوم الثاني من منتدى ميونخ للامن :” ان المعركة ضد تنظيم داعش لم تنته ، وعلينا ان نضمن ان لا يعود التنظيم مرة اخرى”.
واضاف :” ان تنظيم داعش لم يعد يسيطر على كثير من الاراضي في العراق والشام كما كان بالسابق”.
واشار ستولتنبرغ الى :” ان وزراء دفاع حلف الناتو قرروا هذا الاسبوع زيادة الدعم الى العراق”، في اشارة الى زيادة عـدد العسكرييـن في العراق.
وزراء دفاع لناتو سيزيدون اعداد عسكرييهم في العراق
الصباح الجديد ـ وكالات:
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