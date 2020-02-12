النفط يرتفع اكثر من 2 % بفضل انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا

الصباح الجديد – وكالات:

ارتفعت أسعار النفط امس الأربعاء، اثر اعلان الصين عن أقل عدد يومي من حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد منذ أواخر الشهر الماضي، مما عزز آمال المستثمرين بأن الطلب على الوقود في ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم ربما يبدأ في التعافي من آثار الوباء.

وارتفع خام برنت 1.26 دولار أو ما يعادل 2.39 % إلى 55.27 دولار للبرميل.، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90 سنتا أو 1.88% إلى 50.86 دولار للبرميل.

ووفقا لبيانات حتى يوم اول امس الثلاثاء، فإن معدل نمو حالات الإصابة ب‍فيروس كورونا الجديد في الصين تباطأ إلى أدنى مستوى منذ 30 كانون الثاني. لكن الحذر ما زال ينتاب خبراء عالميين بشأن توقع موعد الوصول المحتمل للتفشي إلى ذروته ومن ثم بدء تراجعه ، وتسببت قيود فُرضت على السفر إلى الصين ومنها، في خفض استهلاك الوقود.

وقالت أكبر شركتين لتكرير النفط في الصين إنهما ستقلصان عمليات التكرير بنحو 940 ألف برميل يوميا نتيجة انخفاض الاستهلاك، أو ما يعادل نحو سبعة بالمئة من استهلاكهما من الخام في 2019..

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الثلاثاء إنها قلصت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بمقدار 310 ألف برميل يوميا مع عرقلة تفشي الفيروس لاستهلاك النفط في الصين.

وعلى جانب الإمدادات، أوصت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بمن فيهم روسيا، فيما يُعرف باسم مجموعة أوبك+، بخفض آخر للإنتاج بواقع 600 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي لكبح تراجع أسعار الخام.