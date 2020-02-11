علاوي يقدم حكومته الى البرلمان الاثنين المقبل ومعظم ما يعلن في الاعلام ليس صحيحا

النائب محمد الخالدي المقرب من رئيس الوزراء المكلف:

بغداد – الصباح الجديد :

كشف نائب مقرب من رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، الثلاثاء، عن نية الأخير تقديم حكومته الى مجلس النواب يوم الاثنين المقبل، مبينا أن الأمور ماضية بصورة تكاد تكون طبيعية باستثناء كتلة واحدة (لم يسمها) لا يزال موقفها غير واضح.

وقال رئيس كتلة بيارق الخير النائب محمد الخالدي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن “ الكابينة الوزارية على وشك الاكتمال رغم كل ما يجري من تضارب مواقف سواء بين الكتل السياسية أو حتى المكونات”، مبينا أن “علاوي ينوي تقديم كابينته الوزارية إلى البرلمان في منتصف الأسبوع المقبل وربما يوم الاثنين”.

وأضاف الخالدي، “أستطيع القول إن معظم ما يعلَن عنه في وسائل الإعلام ليس صحيحاً، حيث إن الأمور ماضية بصورة تكاد تكون طبيعية باستثناء كتلة واحدة (لم يسمها) لا يزال موقفها غير واضح أو غير مساند”.