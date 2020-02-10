تراجع خام برنت إلى 53.63 دولاراً للبرميل

الصباح الجديد ـ وكالات:

شهدت أسعار النفط، أمس الاثنين، هبوطاً مع تقييم المتعاملين طلب الصين على الخام بعد تفشي فايروس كورونا الجديد، وانتظارهم لمعرفة إن كان كبار المنتجين سيخفضون الإمدادات بدرجة أكبر لضبط توازن الأسواق.

وانخفض خام برنت إلى 53.63 دولار للبرميل في أوائل المعاملات الآسيوية، مسجلا أدنى مستوياته منذ الثاني من كانون الثاني 2019، لكنه قلص خسائره لاحقا ليبلغ 54.32 دولار بهبوط بلغ 15 سنتا، بينما هبط الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 17 سنتا إلى 50.15 دولار للبرميل بعد أن تراجع إلى 49.56 دولار.

وقال مدير تداول السلع الأولية لدى «فيليبس فيوتشرز» في سنغافورة أفتار ساندو، ان التوجه العام ما زال للمراهنة على انخفاض الأسعار، لكن هناك مغالاة في تراجع السوق.

وبين أن المتعاملين تعمدوا جني الأرباح عبر البيع على المكشوف، بعد أن بلغت الأسعار مستويات دعم فني.