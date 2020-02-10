جسم الإنسان …تركيبة أغرب من الخيال

احلام يوسف

كلنا توّلَد لدينا الفضول منذ كنا أطفالا، بشأن تركيبة اجسامنا، وما يؤثر عليها سلبا او ايجابا.

هذا الفضول، كنا ننساه تارة، وتارة أخرى يلح علينا ليفرض ان نبحث له عن إجابات، ولقد افادنا الدكتور محمد الياسري بهذه الإجابات التي قد تكون صادمة، اذ تحدث عن حجم الأمعاء الدقيقة للإنسان ووصفها بانها اطول من ملعب للتنس، مع اننا نعلم انها تغطي مساحة صغيرة في جسم الانسان! لكنها حسبما ذكر، تتألف من طيات كثيرة، تخدعنا بحقيقة حجمها الذي يبلغ طول ملعب تنس.

نعلم ان جلد الانسان بعد الساعة الواحدة ليلا يبدأ بالتخلص من البشرة الميتة، لكن من منا يعلم على وجه الدقة عدد الجزيئات التي يتم التخلص منها خلال ساعة واحدة؟ يقول الياسري: “تسقط من الجسد 600.000 جزئية من البشرة، تلتصق بالسرير في اثناء النوم، أو على الأريكة، أو الملابس، في حال كان الجسم مغطى بالكامل. إذا قمنا بحسابها، سنجد أننا نفقد خلال العام 750 غراما من جلد البشرة”. لذا ينصح الياسري بتغيير شراشف النوم، او الارائك بصورة مستمرة، والاستحمام يوميا.

فيما يتعلق بالخلايا العصبية يقول الدكتور الياسري: “يفقد الانسان نحو 10.000 خلية عصبية في اليوم، ولا يحدد ذلك بالعمر، اذ كلما تقدم في العمر، فقد خلايا أكثر وبصورة مستمرة، علما أن الدماغ يحتوي على 14 مليار خلية عصبية، وفي ذلك حكمة ربانية، فعلى هذا المنوال يمكن ان تنتهي الخلايا العصبية مبكرا”.

المشي من اهم الرياضات التي ينصح بها الاطباء في العالم لما له من فائدة صحية ونفسية أيضا. المشي لا نمارسه فقط من باب الرياضة، لكننا ملزمون به في اثناء تجوالنا في السوق، او البحث عن مكان معين لا تصل اليه السيارة، لكن من منا يعلم ان الإنسان يمشي 16 عاما من حياته، وهذا في حال ان الشخص يمشي بمعدل طبيعي، هذا ما ذكره الياسري الذي استثنى من يعانون مشكلة في المفاصل، والذين غالبا ما يمتنعون عن ممارسة المشي الا للضرورة.

فروقات بيولوجية كثيرة ما بين الرجل والمرأة، اغلبنا على علم بها، لكن المفاجأة ان النساء حسبما ذكر الياسري يتنفسن بسرعة أكبر من الرجال، اذ يحتوي جسم الرجل على ستين إلى سبعين% من الماء، في حين ان جسم المرأة يحتوي على 55 إلى 65 في المائة فقط.

وتابع: من المعروف ان الانسان البالغ عليه ان ينام ثمان ساعات يوميا متواصلة، فمن ينام هذا العدد من الساعات، فهو ينام بما يعادل ثلث عمره تقريبا، اذ يقضي الإنسان نحو 25 سنة من حياته في النوم من دون ان يعلم.

واختتم الياسري معلوماته بما يأكله الانسان قائلا: يأكل الإنسان 500 كيلوغرام من الطعام سنويا. كما ينتج يوميا لترا ونصف من اللعاب.

واذن…جسم الانسان لغز، يمكننا حل بعض من جوانبه من خلال البحث عن المعلومة، سواء في الانترنت او سؤال طبيب مختص، ففي ذلك سلامتنا.