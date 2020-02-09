الخالدي يشكل لجنة من النواب والمستشارين لمقابلة وزراء حكومة علاوي المقبلة

بغداد – الصباح الجديد:

كشف النائب عن تيار الحكمة اسعد المرشدي، الأحد، عن اللجنة الذي كلفها رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لإجراء المقابلات مع الوزراء الجدد، فيما بين ان اللجنة وضعت لكل وزارة عشرة أسماء أمام علاوي لاختيار واحد من بينها.

وقال المرشدي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن “علاوي كلف النائب محمد الخالدي المقرب منه الذي دعم ترشيحه لتولي منصب رئاسة الوزراء بتشكل لجنة من النواب والمستشارين لإجراء المقابلات مع الوزراء الجدد”، لافتا إلى إن “اللجنة المكلفة أكملت عددا كبيرا من المقابلات لأغلب الوزارات في حكومة علاوي”.

وأضاف أن “اللجنة وضعت عشرة أسماء لكل وزارة أمام علاوي لاختيار واحد من بين تلك الأسماء”.



مبينا أن “اللجنة ستضع أمام علاوي قوائم بأسماء الوزراء في أسرع وقت لاختيار كابينته الوزارية وتقديمها لمجلس النواب بداية الشهر المقبل”.

وأكد عضو كتلة الفتح النائب احمد الكناني، اليوم الأحد، وجود ضغوط من قبل قوة كردية وواخرى سنية على رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، مبينا أن الأخير اعلن بانه لن يخضع لاي ضغوط في تشكيل حكومته القادمة.