صحة الكرخ : تخصيص 13 مليار دينار لدعم المؤسسات الصحية

افتتاح صالات عمليات وعيادات استشارية وطوارىء عام 2019

بغداد _ الصباح الجديد :

استعرض مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور جاسب لطيف علي الحجامي ابرز الانجازات الاستراتيجية والكبرى التي نفذتها الدائرة في جميع المؤسسات الصحية خلال عام 2019

وبين الحجامي ان الدائرة خصصت مبلغ 13 مليار دينار لدعم المستشفيات وقطاعات الرعاية الصحية الاولية التابعة للدائرة اضافة الى تخصيصاتها الاعتيادية بهدف الارتقاء بالواقع الصحي وتحسين الخدمات الطبية والصحية خدمة للمواطن العراقي ، اضافة الى افتتاح مركز صحي قرية الذهب الابيض في قضاء التاجي وتجهيزه بالاجهزة والمستلزمات الطبية ورفده بالملاكات الطبية والصحية والتمريضية .

كما تم افتتاح ثلاثة بيوت صحية في مناطق الاطراف هي البيت الصحي (السلاميات الاول ، السلاميات الثاني) في منطقة الشعلة والبيت الصحي في البوعيثة التابع لقضاء الدورة وتم تجهيزه بالاجهزة والمستلزمات الطبية ورفده بالملاكات الطبية والتمريضية .

وتفتخر الدائرة بافتتاحها لاكبر مشروع خاص بخدمات المختبرات وهو المشروع الوطني للمختبرات والذي سيقوم بتوفير جميع الفحوصات المختبرية للمواطنبن بدل ان يتم اجراؤها في المراكز الخارجية بمبالغ كبيرة

واضاف الحجامي قامت الملاكات الهندسية والفنية في الدائرة بصيانة وتطوير وتأهيل مستشفى اليرموك التعليمي ، اذ يعد هذا التطوير من اكبر حملات الصيانة والتطوير التي تم تنفيذها لاعمار مستشفى اليرموك منذ عقود حيث تم افتتاح بناية الطوارىء وجعلها من اكبر بنايات الطوارىء في القطر وتتكون من ثلاثة طوابق وتم تجهيزها باحدث الاجهزة والمعدات الطبية واجهزة العناية المركزة والانعاش وافتتاح صالات العمليات الكبرى وردهات العناية المركزة اضافة الى افتتاح المرحلة الثانية لتنفيذ مشروع تطوير واضافة الابنية الحديثة لمستشفى الشهيد محمد باقر الحكيم وافتتاح (7) صالات للعمليات الجراحية على وفق احدث التصاميم الحديثة والمطابقة للمواصفات العالمية وافتتاح صالة الولادات في مركز صحي سبع البور التابع لقطاع التاجي للرعاية الصحة اضافة الى افتتاح استشارية (العظام والكسور ، الاذن والانف والحنجرة) في مستشفى اطفال الكاظمية ، مضيفا “ تم تجهيز المستشفيات باحدث الاجهزة الطبية وذات مناشيء عالمية “ موضحا ان الدائرة استطاعت ان تقوم باضافة بناية كلية طب المستنصرية الى مستشفى اليرموك التعليمي من اجل استعمالها كبناية طبية وافتتاح معهد الصحة العالي في الكاظمية. واشار المدير العام الحجامي الى ان الدائرة نظمت خمسة مؤتمرات علمية هي (المؤتمر العلمي السنوي الثامن للدائرة ، المؤتمر العلمي السنوي الثامن للمختبرات ، المؤتمر السنوي العلمي الثاني لمركز ابن البيطار التخصصي لجراحة القلب ، لمؤتمر الدولي الثاني لزراعة القوقعة في العراق ، المؤتمر السنوي الخامس لقسم الصحة العامة) ، مضيفا ان الدائرة نفذت برامج كبرى اهمها (تحويل الرقائق الشعاعية الى ورقية ، بناء قاعدة معلوماتية دقيقة للموظفين تتيح حفظ حقوقهم مستقبلا ، تنفيذ برنامج التذكرة الالكترونية لاول مرة في قطاع العامل للرعاية الصحية ، اعداد الدليل الارشادي للتثقيف الصحي الخاص بالمستشفيات والمراكز الصحية) “. واكد المدير العام ان الدائرة نظمت العشرات من حملات التلقيح الدورية وبنسب تنفيذ بلغت (100%) لجميع الاطفال و اقامة العشرات من حملات التبرع بالدم وتكوين رصيد استراتيجي كبير من قناني الدم لجميع الاصناف ونشر المفارز الطبية على طول خط الزائرين خلال ايام الزيارات الدينية والوطنية وتجهيز المؤسسات الصحية بـ (8) سيارات اسعاف حديثة .

اما في الجانب الانساني خلال عام 2019 قمنا بتحويل الاجور اليومية الى عقود ونحن ماضون في المطالبة بحقوق جميع الموظفين اضافة الى اجراء المقابلات الاسبوعية لجميع الموظفين والمراجعين للاستماع الى مطالبهم وتنفيذها على وجه السرعة “ ، مؤكدا اننا منذ اليوم الاول لتسنمنا المنصب ونحن نعمل جاهدين لخدمة المواطنين وتطوير الجانب الطبي والصحي في جانب الكرخ ونحن ماضون في تقديم هذه الخدمات والارتقاء لمستويات كبرى وطموحنا غير محدود لجعل المؤسسات الصحية في جانب الكرخ انموذجا يحتذى به “ .