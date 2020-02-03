الحصيلة الأخيرة لضحايا التظاهرات 536 شهيدا و 23545 مصابا وجريحا

منذ الأول من تشرين الأول الماضي..

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشفت مفوضية حقوق الإنسان في العراق امس الاثنين عن إحصائية جديدة، تضمنت استشهاد 536 شخصا بينهم 17 رجل أمن والبقية من المتظاهرين، فيما اشارت الى ان عدد المصابين بلغ 23545 بينهم 3519 رجل امنن منذ بدء الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من تشرين الأول أكتوبر الماضي.

وقال عضو المفوضية علي البياتي في بيان توضيحي إن “أرقام المفوضية كانت صحيحة ولم تكن فلكية، كما تم اتهامها من قبل البعض”، مبينا أن “أرقام المفوضية منذ الأول من أكتوبر 2019 حتى الثلاثين من كانون الثاني الماضي”.

وأضاف، أن “عدد القتلى بلغ 536 بينهم 17 رجل أمن وعدد المصابين بلغ 23545 بينهم 3519 رجل امن ، بينما عدد المعتقلين فكان 2713″، مشيرا إلى أن “328 منهم قيد الاحتجاز”.

وأشار البياتي إلى أن “عدد المختطفين 72 محتجا، أطلق سراح 22 منهم فقط، وكانت حالات الاغتيال 49، حالة أدت إلى القتل، بينما هناك 13 إصابة، وفشلت 14 محاولة” ، وتابع “بلغ عدد إجمالي الأضرار في المباني العامة والخاصة، 418”.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) قد أعلنت في 30 كانون الثاني الماضي حصيلة قتلى وجرحى التظاهرات الجارية في البلاد منذ تشرين الأول الماضي.

وقالت يونامي في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه ان “467 قتيلا على الأقل وأكثر من 9000 جريح في التظاهرات الشعبية حتى الآن”.