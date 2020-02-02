الامن النيابية تحذر: تسلل داعش من صلاح الدين الى ديالى مستمر منذ ست سنوات

بغداد ـ الصباح الجديد:

حذر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، ان تسلل تنظيم داعش الارهابي من صلاح الدين صوب ديالى مستمر منذ 6 سنوات متتالية.

وقال العزاوي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد :” ان الحدود الادارية بين ديالى وصلاح الدين تعاني من مشكلة امنية معقدة وخطيرة مستمرة منذ 6 سنوات، تتمثل بوجود مناطق غير ممسوكة جعلها تتحول الى مسارات لتسلل داعش بين المحافظتين ، ما زاد من تعقيدات الموقف الامني ودفع الى تكرار الخروقات”.

واوضح ان السبب المباشر في بقاء المشكلة الامنية لـست سنوات دون حسم ، هو عدم وجود خطة لاعادة الاسر النازحة للقرى المهجورة ، ما جعلها مأوى وملاذا للجماعات المتطرفة ، وهذا امر خطير ينبغي الانتباه له والسعي لايجاد حلول واقعية تدفع باتجاه اغلاق مسارات التسلل ، لانها تشكل مصدر خطر على امن ديالى وصلاح الدين في ان واحد”.