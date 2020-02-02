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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • الامن النيابية تحذر: تسلل داعش من صلاح الدين الى ديالى مستمر منذ ست سنوات

الامن النيابية تحذر: تسلل داعش من صلاح الدين الى ديالى مستمر منذ ست سنوات

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
حذر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، ان تسلل تنظيم داعش الارهابي من صلاح الدين صوب ديالى مستمر منذ 6 سنوات متتالية.
وقال العزاوي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد :” ان الحدود الادارية بين ديالى وصلاح الدين تعاني من مشكلة امنية معقدة وخطيرة مستمرة منذ 6 سنوات، تتمثل بوجود مناطق غير ممسوكة جعلها تتحول الى مسارات لتسلل داعش بين المحافظتين ، ما زاد من تعقيدات الموقف الامني ودفع الى تكرار الخروقات”.
واوضح ان السبب المباشر في بقاء المشكلة الامنية لـست سنوات دون حسم ، هو عدم وجود خطة لاعادة الاسر النازحة للقرى المهجورة ، ما جعلها مأوى وملاذا للجماعات المتطرفة ، وهذا امر خطير ينبغي الانتباه له والسعي لايجاد حلول واقعية تدفع باتجاه اغلاق مسارات التسلل ، لانها تشكل مصدر خطر على امن ديالى وصلاح الدين في ان واحد”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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