علي فاضل: الصناعة مؤهل لتجديد زعامة أندية الممتاز

مدرب كرة الطاولة يؤكد جاهزية فريقه للمنافسات

بغداد ـ فلاح الناصر:

منذ العام 2000، ومدرب كرة الطاولة، علي فاضل، يواصل مسيرته مع فريقه نادي الصناعة الرياضي، أول موسم له توج مع الفريق بلقب دوري أندية النساء واعتلى صدارة منافسات الفئات العمرية لسنوات طويلة.

نادي الصناعة لكرة الطاولة، توج الموسم الماضي بلقب أندية دوري الممتاز للمتقدمين التي اقيمت منافساتها في محافظة السليمانية، تاركا المرتبة الثانية للفريق المضيف، في حين حل الجيش ثالثا.

لاجل مواكبة تحضيرات الفريق للموسم الجديد بطموحات تجديد الزعامة، زرنا تدريبات نادي الصناعة لكرة الطاولة، والتقينا بالمدرب علي فاضل، الذي بدأ حديثه قائلا: الدعم الذي نلقاه من إدارة النادي يعد مثاليا، يسهم في اندفاع اللاعبين للتحضير الامثل قبل المشاركة في بطولة دوري أندية الدرجة الممتازة لفئة المتقدمين المقرر منتصف شهر شباط الجاري، في حين يشكل مشرف الفريق عضو إدارة النادي، محمد هادي، حلقة وصل فعالة بين الفريق وبين إدارة النادي التي تبذل جهدا كبيرا لتذليل الصعوبات والعمل على تدعيم مسيرة الاعداد للبطولات المقبلة.

واضاف: الموسم السابق شهد افضلية كبيرة لفريقنا في البطولة التي اقيمت في محافظة السليمانية، والحمد لله كان التتويج باللقب الممتاز ثمرة جهود كبيرة لإدارة النادي والمدرب واللاعبين الذين قدموا امكانات فنية عالية في المنافسات استحقوا الوقوف بالمركز الاول في اختتام البطولة.

واشار فاضل، إلى ان 6 لاعبين يواصلون التدريبات حاليا استعدادا للدفاع عن الوان الفريق والسعي إلى تجديد زعامة نادي الصناعة والاحتفاظ باللقب الممتاز، وهم «محمود وبلال عبد الكريم ومحمد زياد وحيدر سليم ومحمد مصطفى وحسين علي فاضل».

واكد، ان ثقته كبيرة في مقدرة اللاعبين على الظفر بلقب الدوري الممتاز والتفوق على الأندية المنافسة التي تعتمد في تشكيلاتها على العديد من اللاعبين المحترفين،

يوضح ان التدريبات جارية في قاعة نادي الصناعة للألعاب المغلقة بواقع 6 وحدات أسبوعيا سيتم مضاعفتها لتصبح وحدتين صباحا ومساءً في اليوم الواحد من اجل التهيؤ المثالي لبطولة الدوري التي سيدخل منافساتها الفريق ساعيا إلى الاحتفاظ باللقب.

المدرب علي فاضل، اكد ان نادي الصناعة يفتح ابوابه للراغبين في الانضمام إلى اسرة فريق كرة الطاولة التي تضم حاليا لاعبين لفئات «براعم واشبال وناشئين وشباب ومتقدمين»، مؤكدا ان وضع هدفا اساسيا في رحلته مع النادي التي بدأت منذ عقدين من الزمن، في تقديم لاعبين اكفاء باللعبة بعد دعم كبير من إدارة النادي التي تسعى جاهدة إلى الارتقاء بفرق النادي في شتى الألعاب، سيما بعد تشييد القاعة المتكاملة المغلقة التي تضيف تدريبات الفرق الرياضية، وبين ان القاعة الحديثة تسهم في تهيئة اجواء ايجابية للمدربين في عملهم المتواصل بإعداد الفرق الرياضية بصورة منتظمة، كذلك استقبال اللاعبين الواعدين وتشكيل فرق فئات عمرية تهيئمن على البطولات كما في فريق لكرة الطاولة وبقية الألعاب المعتمدة في نادي الصناعة الرياضي.

في ختام حديثه، تمنى ان تستعيد كرة الطاولة في العراق عموما ألقها، كذلك ان تكون فعالة بدرجة كبيرة فياندية بغداد، وان تحقق المنتخبات الوطنية تفوقا جديدا في المحافل الخارجية.