رياض يبحث مع رئيس إقليم كردستان لتعزيز التعاون الرياضي

يلتقي البارزاني تحضيرا لتضييف دورة الألعاب العربية 2021

متابعة الصباح الجديد:

التقى وزير الشباب والرياضة أحمد رياض، بقيادات اقليم كردستان لبحث استعدادات مدن الإقليم لاستضافة دورة الالعاب العربية 2021.. وذكر بيان عن مكتب الوزير، إن الاخير «اثنى خلال اللقاء الذي جمعه برئيس اقليم كوردستان مسعود بارزاني على حفاوة الاستقبال والتعاون الايجابي الذي ابدته قيادات الاقليم من أجل العمل المشترك لإنجاح دورة الالعاب الرياضية العربية الـ 13 التي يضيفها العراق خلال شهر تشرين الثاني 2021 في العاصمة بغداد فضلاً عن محافظات البصرة و اربيل والسليمانية».

واكد رياض ان «مدن اربيل والسليمانية ستكون جاهزة مبكرا لاستضافة الاشقاء العرب في بلدهم الثاني العراق سيما و قد اثبتت في تجارب سابقة انها ايقونة نجاح حقيقية لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى اسوة ببغداد والبصرة».

وأوضح ان «جميع المباحثات كانت ودية وايجابية مع الاخوة في كردستان سواء مع الرئيس مسعود بارزاني أم رئيس وزراء الاقليم مسرور بارزاني ووزير الداخلية ريبر بارزاني وان المشاركة في الفعاليات الرياضية والشبابية التي كانت محورا للحديث بجوانب عدة، إذ جرى التاكيد عليها ودعمها على انها جهود مشتركة ومسؤولية الجميع للنجاح امام العالم، وستكون من اولويات العمل وفق منهاجها للتواصل المبكر والتنسيق المشترك لتضييف الدورة العربية التي نامل جميعا ان تكون متميزة وتسجل نقطة تحول مضيئة في استضافة العراق للبطولات الكبرى التي توازي حجمه ومكانته الدولية المرموقة».

وتابع بالقول ان «وزارة الشباب والرياضة كونها المؤسسة القطاعية الحكومية التي تعنى بدعم وتطوير الانشطة الشبابية فإنها لن تدخر جهدا من خبراتها وامكانيتها لتنال ثقة الجمهور الرياضي وابناء شعبنا الكريم واخوتكم في وزارة الشباب والرياضة قد شرعوا مبكرا في العمل وتشكيل اللجان المختصة بدعم من الحكومة المركزية لأجل هذا الهدف، وان جميع شبابنا مدعو للمشاركة سواء في الاعمال التطوعية والاخرى الساندة».

واكد الرئيس بارزاني ان «اللقاء بوزير الشباب احمد رياض كان ايجابيا ويصب في خدمة شبابنا ومستقبلهم، وبالأخص في ميدان العمل الشبابي والرياضي والتعاون المشترك الذي ننشده من اجل ترسيخ قيم ومبادئ الانسانية والتعايش السلمي في الوطن الواحد»، منوها بان «الشراكة في تضييف الاحداث الرياضية الشبابية هي استحقاق طبيعي لجميع مدن العراق بما يكون له اطيب الاثر في رقي واستقرار البلاد».

كما، بحث وزير الشباب والرياضة، احمد رياض مع رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، سبل التعاون في قطاعيّ الشباب والرياضة.

وذكر بيان صحفي لمكتب وزير الشباب والرياضة، ان «الاخير التقى اليوم في محافظة اربيل رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ، وجرى خلال اللقاء بحث افاق التعاون الشبابي الرياضي ومشاركة اندية وشباب الاقليم في الاحداث والمناسبات المحلية والدولية بعيداً عن اية خلافات سياسية، ومواقف اخرى، إذ يجب ان لا تؤثر على الانشطة والفعاليات الرياضية».

واستعرض رياض، وفقاً للبيان «اهم الانشطة والفعاليات التي تتكفل وزارة الشباب والرياضة باقامتها سنويا وفق خطة مدروسة بتوازن ومسؤولية في جميع محافظات العراق ومنها ما تم خلال الشهر الجاري في اربيل تحديداً، بما يؤشر عمق العلاقة الاخوية وروح التعاون في الوطن الواحد وامكانية تعزيز ذلك في مديات رحبة بجوانب تتعلق بالاستثمار الرياضي وتنظيم البطولات والاحداث الرياضية».

ونوه ان «وزارة الشباب والرياضة بكامل ثقلها على استعداد دائم لتطوير التعاون وترجمته الى مشاريع عمل تخدم شبابنا وحركة الرياضة في داخل العراق وخارجه».من جانبه اكد رئيس حكومة الاقليم حرصه على «مشاركة شباب ورياضيي الاقليم في النشاطات والمهرجانات والبطولات مع المنتخبات والوفود التي تمثل العراق دولياً».