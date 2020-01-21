قمة استثمار بريطانية ـ إفريقية: صفقات تجارية بقيمة 8.5 مليار دولار

مصر تستحوذ على حصة الأسد من عقود الشركات

الصباح الجديد ـ وكالات:

أبرمت شركات من أوروبا وإفريقيا 27 صفقة تجارية بقيمة 8.5 مليار دولار، كان لمصر حصة الأسد منها، وجاء ذلك خلال أول قمة استثمار بريطانية – إفريقية، والتي عقدت الاثنين الماضي في لندن.

وقال وزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب في بيان، إن «إفريقيا لديها إمكانات هائلة ورئيس الوزراء بوريس جونسون مع أعضاء حكومته يريدون ضمان أن نطلق العنان لهذه الإمكانات لصالح سكان القارة».

وأكد الوزير اهتمام المملكة المتحدة بإبرام اتفاقيات تجارة حرة جديدة بعد الانتهاء من عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وخلال القمة أعلنت شركة النفط والغاز البريطانية Tullow عن عزمها استثمار 1.56 مليار دولار في إنتاج النفط في كينيا، في حين قال منتج الكحول Diageo، إنه سيستثمر نحو 217 مليون دولار في كينيا أيضا.

كذلك كشفت شركة البناء NMS Infrastructure عن خطط لبناء سبعة مستشفيات جديدة في ساحل العاج، إضافة إلى ذلك وقعت شركة Bombardier عقدا لبناء خطين للقطار الكهربائي في القاهرة بتكلفة إجمالية قدرها 4.11 مليار دولار، في حين باعت «إيرباص» الأوروبية طائرات لمصر في مقابل 113 مليون دولار.