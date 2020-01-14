المالية النيابية: تمديد شرط العمر للسفراء في قانون التقاعد لم يحظ بالمقبولية

مواليد 57 و58 و59 يتقاعدون هذه السنة

بغداد ـ الصباح الجديد:

قالت عضو اللجنة المالية النيابية سهام العقيلي، امس الثلاثاء فقرة تمديد شرط العمر للسفراء لقانون التقاعد الموحد رقم ( ٩ ) لسنة ٢٠١٤، لم تحظ بمقبولية أعضاء مجلس النواب.

وقالت العقيلي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن “استثناء السفراء من شرط العمر يفتح الباب أمام الأطباء الاختصاص وغيرهم من الاختصاصات الأخرى”، مبينة أن “مجلس النواب عدل المدد المحالة للتقاعد”.

وفي السياق قال رئيس اللجنة هيثم الجبوري في بيان تقلت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، ان “موظفي الدولة من مواليد 1957 يتم احالتهم للتقاعد خلال الفترة الحالية، ومواليد 1958 يتم احالتهم على التقاعد في الاول من شهر أيار المقبل”.

وأضاف الجبوري، أنه “سيتم احالة مواليد 1959 في الاول من شهر أيلول المقبل، ومواليد 1960 في 31 من شهر كانون الأول المقبل”.