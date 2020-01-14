المهندس نجم الحيالي :اطلاق مليار دينار كرواتب مدخرة لموظفي ماء نينوى

رصد المبلغ من الموازنة التشغيلية لعام ٢٠١٩

بغداد _ الصباح الجديد :

بدعم وتوجيه وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة بنكين ريكاني وبمتابعة حثية من قبل المهندس نجم الحيالي مدير عام مديرية الماء العامة تم صرف مبلغ مليار دينار عراقي كرواتب مدخرة لموظفي ماء نينوى .

وقال المهندس الحيالي نزف اليوم بشرى سارة الى موظفي مديرية ماء نينوى الابطال الذبن اثبتوا حبهم لعملهم لسنوات متتالية وحرصا منا ودعما ومساندة من المديرية العامة للماء لديمومة عمل موظفي مديرية ماء نينوى فقد تم صرف هذا الملبغ والذي يقدر بمليار دينار عراقي من الموازنة التشغيلية لعام ٢٠١٩ كرواتب مدخرة لمدة الثلاث سنوات الماضية الى موظفي مديرية ماء نينوى .

يذكر ان المديرية العامة للماء قد صرفت في وقت سابق مبالغ اخرى كرواتب مدخرة ايضا لموظفي دائرة ماء نينوى.

على صعيد اخر قام المدير العام برفقة المعاون الفني المهندس نبيل هاشم بزيارة مشروع ماء كربلاء الموحد التي تبلغ طاقته الانتاجية 10،000 م٣ في الساعة والذي يؤمن نحو 40% من الحاجة الفعلية للمحافظة.

واكد المهندس الحيالي خلال الزيارة على حل كل المشكلات والمعوقات وتبسيط اجراءات العمل في المشروع من اجل توفير الخدمات المتمثلة بتوفير الماء الصالح للشرب الى اهالي المدينة والزوار القادمين من كل انحاء العراق ودول العالم كون محافظة كربلاء المقدسة لها وضع مختلف عن بقية محافظات العراق لخصوصيتها الدينية المقدسة .

واوعز المهندس الحيالي الى الاسراع بأجراءات التسلم النهائي للمشروع ليصبح تحت إدارة ومسؤولية مديرية ماء محافظة كربلاء المقدسة ليتسنى لملاك المشروع الاستمرار باعمال التأهيل والصيانة وبأسرع وقت .

ووجه المدير العام الحيالي بتلبية الاحتياجات الفنية لادامة وتصليح المعدات الفنية وتقديم الدعم المالي للمشروع من قبل المديرية العامة للماء بكشوفات ومستندات أصولية وبالتنسيق مع المهندس المقيم ، وقد أثنى المدير العام على الجهود المبذولة من قبل ملاكات المشروع في المحافظة على توفير الماء الصالح للشرب للمدينة وأهلها وزوارها الكرام .

يذكر ان التسلم الاولي لمشروع ماء كربلاء الموحد كان في عام ٢٠١٥ .

بعد ذلك قام المدير العام بزيارة لمشروع ماء الهندية في محافظة كربلاء المقدسة والذي يقع على نهر الفرات بطاقة انتاجية تقدر 2000 م٣في الساعة والذي يغدي ابناء المحافظة في قضاء الهندية وضواحيها، وكان في استقبال الوفد المهندس المقيم للمشروع الذي قدم شرحا مفصلا عن عمل واحتياجات المشروع. واطلع المدير العام ميدانيا على سير عمل المشروع بجميع مرافقه واهم الاحتياجات الفنية لعمليات الصيانة لاحواض الترسيب وبناية الكلور والكيمياويات وبناية خلايا الفلاتر لضمان عملية استمرار الخدمة .

وقد أوعز المدير العام بضرورة إجراء الكشف العاجل والسريع لمعالجة الاحتياجات والعمل على إعادة الخلايا المتضررة إلى الخدمه لضمان ديمومة تجهيز المياه الصالحة للشرب بكفاءة وطاقة المشروع نفسها فضلاعن تسهيل الاجراءات والابتعاد عن الروتين الاداري ، مبينا العمل على تخصيص المبالغ المالية من سلفة عاجلة لتحقيق ديمومة سير العمل .

واكد المدير العام الحيالي على دعوة مسؤولي المشروع وحضورهم الى مقر المديرية في بغداد للتباحث حول المشكلات والمعوقات الفنية التي تم طرحها خلال الزيارة للإسراع بمعالجتها وتسليم المشروع الى المحافظة.